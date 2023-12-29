Он объяснил, что неидентифицированный летающий объект в воздушном пространстве республики является провокацией польской стороны. Он отметил, что проверка инцидента займет некоторое время.
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Польский генерал о массированной атаке
Генерал польской армии Роман Полко, член Совета безопасности и обороны Польши при президенте отреагировал на падение неизвестного объекта в республике во время массированной атаки. Он отметил, что пока не стоит ожидать детальной информации от оперативного командования о том, что и откуда прилетело.
Нужно время, чтобы найти остатки того, что пересекло границу, идентифицировать, изучить траекторию, проверить данные разведывательных средств, следящих за происходящим на польской границе,
– объяснил он.
В то же время Полко предположил, что российская сторона сознательно проводит операции или обстреливает Украину у границы с Польшей, поскольку там "нет группировок войск, которые бы воевали". Никаких интенсивных боев на этом участке нет.
Это, безусловно, провокационные действия, направленные на дестабилизацию или спровоцирование и польской стороны. Это важно,
– отметил генерал.
Падение неизвестного объекта в Польше
- Во время массированной ракетной атаки по Украине ночью и утром 29 декабря неизвестный воздушный объект упал на территории Польши. Он наблюдался силами ПВО страны с момента пересечения границы до исчезновения сигнала. Местные СМИ пишут, что в Люблинском воеводстве упала российская ракета.
- В то же время польская полиция прочесывает местность в поисках упавшего объекта. Местные утверждают, будто слышали свист, но о взрыве сообщений не поступало.
- В связи с нарушением воздушного пространства Польши президент государства проведет срочное заседание. Дуда планирует встретиться с министром обороны, начальником генштаба и другими военными.