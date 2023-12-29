Він пояснив, що неідентифікований літальний об'єкт у повітряному просторі республіки є провокацією польської сторони. Він зазначив, що перевірка інциденту займе певний час.

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Польський генерал про масовану атаку

Генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради безпеки та оборони Польщі при президенті відреагував на падіння невідомого об'єкту у республіці під час масованої атаки. Він зазначив, що наразі не варто очікувати детальної інформації від оперативного командування про те, що і звідки прилетіло.

Потрібен час, щоб знайти залишки того, що перетнуло кордон, ідентифікувати, вивчити траєкторію, перевірити дані розвідувальних засобів, які стежать за тим, що відбувається на польському кордоні,

– пояснив він.

Водночас Полко припустив що російська сторона свідомо проводить операції або обстрілює Україну біля кордону з Польщею, оскільки там "немає угруповань військ, які б воювали". Жодних інтенсивних боїв на цій ділянці немає.

Це, безумовно, провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо,

– зазначив генерал.

Падіння невідомого об'єкту у Польщі