Він пояснив, що неідентифікований літальний об'єкт у повітряному просторі республіки є провокацією польської сторони. Він зазначив, що перевірка інциденту займе певний час.
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Польський генерал про масовану атаку
Генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради безпеки та оборони Польщі при президенті відреагував на падіння невідомого об'єкту у республіці під час масованої атаки. Він зазначив, що наразі не варто очікувати детальної інформації від оперативного командування про те, що і звідки прилетіло.
Потрібен час, щоб знайти залишки того, що перетнуло кордон, ідентифікувати, вивчити траєкторію, перевірити дані розвідувальних засобів, які стежать за тим, що відбувається на польському кордоні,
– пояснив він.
Водночас Полко припустив що російська сторона свідомо проводить операції або обстрілює Україну біля кордону з Польщею, оскільки там "немає угруповань військ, які б воювали". Жодних інтенсивних боїв на цій ділянці немає.
Це, безумовно, провокаційні дії, спрямовані на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це важливо,
– зазначив генерал.
Падіння невідомого об'єкту у Польщі
- Під час масованої ракетної атаки по Україні вночі та вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт впав на території Польщі. Він спостерігався силами ППО країни від моменту перетину кордону до зникнення сигналу. Місцеві ЗМІ пишуть, що у Люблінському воєводстві впала російська ракета.
- Водночас польська поліція прочісує місцевість у пошуках об'єкта, який міг впасти. Місцеві стверджують, нібито чули свист, але про вибух повідомлень не надходило.
- У зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі президент держави проведе термінове засідання. Дуда планує зустрітися з міністром оборони, начальником генштабу та іншими військовими.