Ракеты, что попали в жилые дома в Николаеве, достаточно сложно обнаружить силам противовоздушной обороны Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Игнат рассказал о ракетном обстреле Николаева
Юрий Игнат 28 апреля высказался по поводу недавнего ракетного удара по Николаеву. По его словам, россияне запустили с южного направления крылатые ракеты из комплекса "Искандер-К", которые достаточно сложно обнаружить украинским ПВО.
Эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и также сбивание,
– подчеркнул представитель.
Игнат также пояснил, что "Искандер-К" имеет те же характеристики, что и баллистическая ракета "Калибр". Однако, в отличие от баллистики, она может запускаться и из наземных установок с довольно незначительного расстояния.
Напоследок спикер отметил, что, несмотря на сложность выявления такого типа ракет, украинские Воздушные силы уже сбивали несколько ракет из "Искандеров-К".
Ракетный обстрел Николаева: что известно
- Оккупанты ночью 27 апреля обстреляли Николаев. Враг запустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они были направлены за сложной траекторией.
- Россияне целенаправленно ударили по гражданским домам. Речь идет о 1 историческом здании, многоэтажном жилом доме и 2 частных домах. В результате обстрела 1 человек погиб, еще 23 получили ранения, в частности, ребенок.
- В сеть также попало видео, на котором зафиксировали ракетный удар россиян по Николаеву