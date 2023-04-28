Ракети, що втрапили у житлові будинки в Миколаєві, досить складно виявити силам протиповітряної оборони. Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Ігнат розповів про ракетний обстріл Миколаєва
Юрій Ігнат 28 квітня висловився щодо нещодавнього ракетного удару по Миколаєву. За його словами, росіяни запустили з південного напрямку крилаті ракети з комплексу "Іскандер-К", які досить складно виявити українським ППО.
Ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття,
– наголосив речник.
Ігнат також пояснив, що "Іскандер-К" має ті ж самі характеристики, що і балістична ракета "Калібр". Однак, на відміну від балістики, вона може запускатися й з наземних установок з доволі незначної відстані.
Наостанок речник зауважив, що попри складність виявлення такого типу ракет, українські Повітряні сили вже збивали декілька ракет з "Іскандерів-К".
Ракетний обстріл Миколаєва: що відомо
- Окупанти вночі 27 квітня обстріляли Миколаїв. Ворог запустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони були спрямовані за складною траєкторією.
- Росіяни цілеспрямовано вдарили по цивільних будинках. Мовиться про 1 історичну будівлю, багатоповерховий житловий будинок та 2 приватних будинки. Унаслідок обстрілу 1 людина загинула, ще 23 зазнали поранень, зокрема, дитина.
- У мережу також потрапило відео, на якому зафіксували ракетний удар росіян по Миколаєву.