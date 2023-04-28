Ракети, що втрапили у житлові будинки в Миколаєві, досить складно виявити силам протиповітряної оборони. Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Дивіться також Усе у вогні: поліція оприлюднила кадри перших хвилин після атаки на Умань

Ігнат розповів про ракетний обстріл Миколаєва

Юрій Ігнат 28 квітня висловився щодо нещодавнього ракетного удару по Миколаєву. За його словами, росіяни запустили з південного напрямку крилаті ракети з комплексу "Іскандер-К", які досить складно виявити українським ППО.

Ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття,

– наголосив речник.

Ігнат також пояснив, що "Іскандер-К" має ті ж самі характеристики, що і балістична ракета "Калібр". Однак, на відміну від балістики, вона може запускатися й з наземних установок з доволі незначної відстані.

Наостанок речник зауважив, що попри складність виявлення такого типу ракет, українські Повітряні сили вже збивали декілька ракет з "Іскандерів-К".

Зверніть увагу! "Іскандер-К" – комплекс, що використовує дві крилаті ракети Р-500, і може запускатися на дальність до 500 кілометрів. Висота польоту ракети не вище 6 кілометрів, ба більше вона може автоматично коригувати піч час польоту та автоматично огинати рельєф місцевості. Експерти Пентагону вважають, що офіційна дальність ракети фіктивно занижена росіянами. Натомість реальна дальність цієї крилатої ракети становить від 2 до майже 3 тисяч кілометрів.

Ракетний обстріл Миколаєва: що відомо