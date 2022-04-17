Ракетами "Нептун" заинтересовались другие страны после успешного уничтожения крейсера "Москва"

Крылатые ракеты "Нептун", попавшие в российский крейсер "Москва", продемонстрировали, что Украина может производить эффективное и качественное оружие, которое захотят купить другие страны.

"Нептун" заинтересовал мир

Авторитетное издание отмечает, что ракетный удар пор российскому кораблю дал значительный толчок для Украины – не только для ее военных усилий, но и для собственной оружейной промышленности, даже если она опирается на оружие, которое дали западные союзники.

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Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований США убежден, что ракеты "Нептун" будут держать российский флот в страхе.

Для украинцев, если они смогли потопить или повредить этот корабль своими ракетами "Нептун" – это прежде всего предмет гордости. Это также полезный военный ресурс, поскольку они смогут сдерживать российский флот.

– отметил эксперт.

Продажа оружия

Авторы статьи отмечают, что Украина является крупным экспортером оружия с наследием производства ракет. Россия когда-то являлась ключевым рынком экспорта этого оружия. В последние годы украинцы смогли создать новые образцы, которые сейчас используются в войне.

В прошлом году появилась информация, что четыре страны хотят купить ракетные системы "Нептун" для собственного использования, среди которых первую партию может получить Индонезия. Но из-за войны поставки задержатся, потому что эти ракеты нужны Украине в войне против России.

Что известно о "Нептуне"

"Нептун" может уничтожать надводные цели в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Имеет дальность стрельбы от 7 до 300 километров. Расстояние стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 километров.

Вес ракеты – 870 килограммов, в том числе боевая часть – 150 килограммов. Скорость ее движения составляет около 900 километров в час. Ракета способна поразить цель на расстоянии до 280 километров.

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