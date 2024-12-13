После массированных ударов России нужна определенная пауза, чтобы накопить ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, добавив, что новые атаки возможны в ближайшие месяцы.

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Сколько атак еще может быть

Не стоит привязываться к датам, говоря о российских обстрелах. К ним надо быть готовыми в любой момент. Но до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года россияне действительно могут провести несколько атак.

Я думаю, 2 атаки возможны. Больше не удастся сделать, потому что в оккупантов осталось немного ракет. Если делать 4 обстрела, то нужно потратить все, что они смогут выработать за декабрь и за январь,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Вряд ли россияне заденут свой неприкосновенный запас. Они боятся оставить без ракет, потому что не знают, как будет развиваться ситуация дальше. За месяц оккупанты производят более 100 ракет. Во время массированного обстрела примерно такое же количество используют.

Была большая пауза между запусками в августе и до октября – декабря. За это время они произвели около 300 ракет, которые уже запустили по нашей территории. Поэтому до конца года враг точно насобирает сотню ракет, которую, вероятно, захочет использовать.

Возможно, под Новый год будет еще одна массированная атака, а потом до 20 января они будут производить дальше. Около сотни могут сделать и снова выпустить,

– добавил майор запаса.

К слову, во время обстрела 13 декабря на Украину летело 94 ракеты и 193 БПЛА. Противовоздушная оборона обезвредила 81 ракету и 80 беспилотников, еще 105 "Шахедов" локально потеряны. Для противодействия вражеским целям были привлечены истребители F-16.