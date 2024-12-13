Після масованих ударів Росії потрібна певна пауза, щоб накопичити ракети. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, додавши, що нові атаки можливі у найближчі місяці.

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Скільки атак ще може бути

Не варто прив'язуватися до дат, говорячи про російські обстріли. До них треба бути готовими у будь-який момент. Але до інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року росіяни справді можуть провести кілька атак.

Я думаю, 2 атаки можливі. Більше не вдасться зробити, бо в окупантів залишилося небагато ракет. Якщо робити 4 обстріли, то потрібно витратити все, що вони зможуть виробити за грудень і за січень,

– підкреслив Олексій Гетьман.

Навряд чи росіяни зачеплять свій недоторканий запас. Вони бояться залишити без ракет, бо не знають, як розвиватиметься ситуація далі. За місяць окупанти виробляють понад 100 ракет. Під час масованого обстрілу приблизно таку ж кількість і використовують.

Була велика пауза між запусками в серпні й до жовтня – грудня. За цей час вони виробили близько 300 ракет, які вже запустили по нашій території. Тому до кінця року ворог точно назбирає сотню ракет, яку, ймовірно, захоче використати.

Можливо, під Новий рік буде ще одна масована атака, а потім до 20 січня вони вироблятимуть далі. Близько сотні можуть зробити й знову випустити,

– додав майор запасу.

До слова, під час обстрілу 13 грудня на Україну летіло 94 ракети та 193 БпЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 81 ракету та 80 безпілотників, ще 105 "Шахедів" локаційно втрачені. Для протидії ворожим цілям були залучені винищувачі F-16.