Лучший вариант для НАТО: какой должна быть реакция на падение ракеты в Польше

В результате массированного ракетного удара России 15 ноября, пострадала не только Украина, но и Польша. Рядом с границей, в поселке Пшеводув упали российские ракеты. В настоящее время продолжаются следственные действия, к сожалению, погибли 2 человека.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что бытует слишком хорошее для Украины мнение, что это якобы упала украинская ракета российского производства.

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Сейчас идет расследование, все детали изучают правоохранители Польши.

Я убежден, что 5 статью НАТО не применят, даже если бы россияне целенаправленно избивали в Пшеводув. Это очень провокативно, тогда бы миру угрожала Третья мировая война,

– говорит Ступак.

По словам специалиста, НАТО, европейцы и весь мир видят, что россиян можно избивать и их избивают украинцы. Ступак убежден, что для них лучший вариант разрешения ситуации и выйти с "чистым лицом" – конечно, что осудить инцидент, указать россиянам их место.

Детальнее о ракетах на территории Польши: смотрите видео

Лучшая реакция со стороны западных партнеров

И параллельно с заявлениями предоставить Украине то количество техники и вооружений, которое нам необходимо. Ракеты ATACKMS уже нет силы о них постоянно говорить, они очень нужны.

"Также нам нужны танки, системы ПВО, тем более мы знаем, что на американских складах есть комплексы Hawk. Дайте нам эту технику, уже хорошо с самолетами - мы понимаем, что это очень тяжело. Есть старые танки, БМП - дайте", - резюмирует Иван Ступак.

Реакция Украины на падение российских ракет в Польше