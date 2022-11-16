Лучший вариант для НАТО: какой должна быть реакция на падение ракеты в Польше
В результате массированного ракетного удара России 15 ноября, пострадала не только Украина, но и Польша. Рядом с границей, в поселке Пшеводув упали российские ракеты. В настоящее время продолжаются следственные действия, к сожалению, погибли 2 человека.
Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что бытует слишком хорошее для Украины мнение, что это якобы упала украинская ракета российского производства.
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Сейчас идет расследование, все детали изучают правоохранители Польши.
Я убежден, что 5 статью НАТО не применят, даже если бы россияне целенаправленно избивали в Пшеводув. Это очень провокативно, тогда бы миру угрожала Третья мировая война,
– говорит Ступак.
По словам специалиста, НАТО, европейцы и весь мир видят, что россиян можно избивать и их избивают украинцы. Ступак убежден, что для них лучший вариант разрешения ситуации и выйти с "чистым лицом" – конечно, что осудить инцидент, указать россиянам их место.
Детальнее о ракетах на территории Польши: смотрите видео
Лучшая реакция со стороны западных партнеров
И параллельно с заявлениями предоставить Украине то количество техники и вооружений, которое нам необходимо. Ракеты ATACKMS уже нет силы о них постоянно говорить, они очень нужны.
"Также нам нужны танки, системы ПВО, тем более мы знаем, что на американских складах есть комплексы Hawk. Дайте нам эту технику, уже хорошо с самолетами - мы понимаем, что это очень тяжело. Есть старые танки, БМП - дайте", - резюмирует Иван Ступак.
Реакция Украины на падение российских ракет в Польше
- В воздушных силах Украины заявили, что падение ракеты на территории Польши – очень резонансная ситуация. ВСУ будут всячески способствовать расследованию.
- Алексей Данилов отметил , что Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Украинская сторона готова передать все доказательства российского следа трагедии в Пшеводове.
- Владимир Зеленский еще вечером 15 ноября провел срочный разговор с польским лидером Анджеем Дудой. Президенты обсудили всю имеющуюся информацию. Кроме того, Зеленский выразил соболезнования польскому народу.