Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що побутує на надто хороша для України думка, що це ніби то впала українська ракета російського виробництва.

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Зараз триває розслідування, всі деталі вивчають правоохоронці Польщі.

Я переконаний, що 5 статтю НАТО не застосують, навіть, якби росіяни цілеспрямовано били у Пшеводув. Це дуже провокативно, тоді б світові загрожувала Третя світова війна,

– каже Ступак.

За словами фахівця, НАТО, європейці і весь світ бачить, що росіян можна бити і їх б’ють українці. Ступак переконаний, що для них найкращий варіант вирішення ситуації і вийти з "чистим обличчям" – звісно, що засудити інцидент, вказати росіянам їх місце.

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Найкраща реакція з боку західних партнерів

І паралельно із заявами надати Україні ту кількість техніки та озброєнь, яка нам необхідна. Ракети ATACKMS – вже немає сили про них постійно говорити, вони дуже потрібні.

"Також нам потрібні танки, системи ППО, тим паче ми знаємо, що на американських складах є комплекси Hawk. Дайте нам цю техніку, вже гаразд із літаками – ми розуміємо, що це дуже важко. Маєте старі танки, БМП – дайте", – резюмує Іван Ступак.

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