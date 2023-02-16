Об этом 24 Каналу сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Также враг начал использовать ложные цели, чтобы истощать украинские силы ПВО.

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По словам Игната, обычно враг ночью использовал Shahed, чтобы проверить украинскую систему ПВО, выявить позиции и скорректировать возможный ракетный удар к утру. Этой ночью россияне применили ракеты и БПЛА.

Какими ракетами россияне атаковали ночью

В Воздушных силах сообщили, что ночью 16 февраля россияне выпустили всего 36 ракет. Среди них были выпущены 2 ракеты Х-59 из самолетов тактической авиации Су-35 в районе Мелитополя.

Такие ракеты фактически имеют голову с камерой, оператор может управлять ею на цель достаточно точно. Эти 2 ракеты были уничтожены,

– добавил Игнат.

Также были выпущены ракеты из двух самолетов стратегической авиации Ту-95 из Каспийского моря. Это крылатые ракеты Х-101, Х-555, сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, были применены ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, они имеют скорость около 900 километров в час, летят довольно низко, малозаметны, однако в ВСУ эти ракеты могут сбивать, заметил Игнат.

Среди прочих было 12 ракет Х-22. Эти ракеты имеют отклонения от цели около 600 м, бьют не точно, но могут привести к значительным разрушениям. Напомним, что именно ракеты Х-22 ранее попали в здание в Днепре и торговый центр в Кременчуге.

Это большая ракета. Если в калибрации Х-101 450 кг приблизительно, то здесь 950 кг взрывчатки. Ее называют "убийцей авианосцев", потому что она планировалась с ядерной частью,

– объяснил говорящий.

Игнат о массированной ракетной атаке 16 февраля: смотреть видео

Где были попадания

Спикер воздушных сил ВСУ сообщил, что были поражены объекты критической инфраструктуры. Попадания зафиксированы в Кременчуге, Днепропетровской, Кировоградской и Львовской областях.

Попадания в Павлограде, что привело к значительным разрушениям в частном секторе, произошли с использованием 4 ракет Х-22, отметил Игнат. И подчеркнул, что таких ракет у врага еще достаточно. Поэтому Украине необходимы самолеты, способные противостоять подобному оружию.

Россияне запускают ложные цели

Ночью россияне также запустили несколько ложных целей, цель которых истощить украинскую ПВО, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Так россияне заставляют использовать западное вооружение, которого пока нет в достаточном количестве.

В качестве ложных целей россияне могут использовать шары с отражателями, беспилотники, крылатые ракеты типа Х-55 с имитаторами, но без боевой части, заметил Игнат.

На радаре не видно, какая это цель. Это маркеры на радарах, их надо сбивать, ведь неизвестно, есть ли там боевая часть или нет,

– подытожил Игнат.

Массированная ракетная атака ночью 16 февраля: что известно