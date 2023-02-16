Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також ворог почав використовувати хибні цілі, аби виснажувати українські сили ППО.

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За словами Ігната, зазвичай ворог вночі використовував Shahed, щоб перевірити українську систему ППО, виявити позиції і скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цієї ночі росіяни застосували ракети та БпЛА.

Якими ракетами росіяни атакували вночі

В Повітряних силах повідомили, що вночі 16 лютого росіяни випустили загалом 36 ракет. Серед них було випущено 2 ракети Х-59 з літаків тактичної авіації Су-35 в районі Мелітополя.

Такі ракети фактично мають голову з камерою, оператор може управляти нею на ціль доволі точно. Ці 2 ракети були знищені,

– додав Ігнат.

Також були випущені ракети із двох літаків стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського моря. Це крилаті ракети Х-101, Х-555, повідомили в Повітряних силах.

Крім того були застосовані ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, вони мають швидкість близько 900 кілометрів на годину, летять досить низько, є малонепомітними, однак в ЗСУ ці ракети можуть збивати, зауважив Ігнат.

Серед інших було 12 ракет Х-22. Ці ракети мають відхилення від цілі близько 600 м, б'ють не точно, але можуть призвести до значних руйнувань. Нагадаємо, що саме ракети Х-22 раніше влучили в будинок в Дніпрі та торговий центр в Кременчуці.

Це велика ракета. Якщо в калібрації Х-101 450 кілограмів приблизно, то тут 950 кілограмів вибухівки. Її називають "вбивцею авіаносців", тому що вона планувалася з ядерною частиною,

– пояснив мовець.

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Де були влучання

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що були уражені об'єкти критичної інфраструктури. Влучання зафіксовані в Кременчуці, Дніпропетровській, Кіровоградський та Львівській областях.

Влучання у Павлограді, що призвело до значних руйнування у приватному секторі, відбулися з використанням 4 ракет Х-22, зауважив Ігнат. І наголосив, що таких ракет у ворога ще є достатньо. Тому Україні необхідні літаки, які здатні протистояти подібній зброї.

Росіяни запускають хибні цілі

Вночі росіяни також запустили кілька хибних цілей, на меті в яких виснажити українську ППО, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Так росіяни змушують використовувати західне озброєння, якого поки що немає в достатній кількості.

Як хибні цілі росіяни можуть використовувати кулі з відбивачами, безпілотники, крилаті ракети типу Х-55 з імітаторами, але без бойової частини, зауважив речник.

На радарі не видно, яка це ціль. Це маркери на радарах, їх треба збивати, адже невідомо, чи є там бойова частина, чи немає,

– підсумував Ігнат.

Масована ракетна атака вночі 16 лютого: що відомо