Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також ворог почав використовувати хибні цілі, аби виснажувати українські сили ППО.
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За словами Ігната, зазвичай ворог вночі використовував Shahed, щоб перевірити українську систему ППО, виявити позиції і скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цієї ночі росіяни застосували ракети та БпЛА.
Якими ракетами росіяни атакували вночі
В Повітряних силах повідомили, що вночі 16 лютого росіяни випустили загалом 36 ракет. Серед них було випущено 2 ракети Х-59 з літаків тактичної авіації Су-35 в районі Мелітополя.
Такі ракети фактично мають голову з камерою, оператор може управляти нею на ціль доволі точно. Ці 2 ракети були знищені,
– додав Ігнат.
Також були випущені ракети із двох літаків стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського моря. Це крилаті ракети Х-101, Х-555, повідомили в Повітряних силах.
Крім того були застосовані ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, вони мають швидкість близько 900 кілометрів на годину, летять досить низько, є малонепомітними, однак в ЗСУ ці ракети можуть збивати, зауважив Ігнат.
Серед інших було 12 ракет Х-22. Ці ракети мають відхилення від цілі близько 600 м, б'ють не точно, але можуть призвести до значних руйнувань. Нагадаємо, що саме ракети Х-22 раніше влучили в будинок в Дніпрі та торговий центр в Кременчуці.
Це велика ракета. Якщо в калібрації Х-101 450 кілограмів приблизно, то тут 950 кілограмів вибухівки. Її називають "вбивцею авіаносців", тому що вона планувалася з ядерною частиною,
– пояснив мовець.
Ігнат про масовану ракетну атаку 16 лютого: дивитись відео
Де були влучання
Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що були уражені об'єкти критичної інфраструктури. Влучання зафіксовані в Кременчуці, Дніпропетровській, Кіровоградський та Львівській областях.
Влучання у Павлограді, що призвело до значних руйнування у приватному секторі, відбулися з використанням 4 ракет Х-22, зауважив Ігнат. І наголосив, що таких ракет у ворога ще є достатньо. Тому Україні необхідні літаки, які здатні протистояти подібній зброї.
Росіяни запускають хибні цілі
Вночі росіяни також запустили кілька хибних цілей, на меті в яких виснажити українську ППО, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Так росіяни змушують використовувати західне озброєння, якого поки що немає в достатній кількості.
Як хибні цілі росіяни можуть використовувати кулі з відбивачами, безпілотники, крилаті ракети типу Х-55 з імітаторами, але без бойової частини, зауважив речник.
На радарі не видно, яка це ціль. Це маркери на радарах, їх треба збивати, адже невідомо, чи є там бойова частина, чи немає,
– підсумував Ігнат.
Масована ракетна атака вночі 16 лютого: що відомо
- Наша протиповітряна оборона збила 16 ракет. Зокрема, 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
- У Павлограді росіяни поцілили по приватному сектору та промисловому об'єкту. Одна жінка 1943-го року народження загинула, семеро постраждалих, двох госпіталізували.
- Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Відомо також про пожежу, яку вдалося ліквідувати.