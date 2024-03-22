Община Киева поможет городам, наиболее пострадавшим от атаки врага прошлой ночью, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предложил помощь от столицы Харькову и Запорожью, которые больше всего пострадали в результате ракетной атаки россиян прошлой ночью. Помощь будет отправлена, как только Киев получит перечень самого необходимого от мэров этих городов.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

Киев поможет городам, что больше всего пострадали от варварской атаки врага прошлой ночью. В частности, Харькову и Запорожью. Говорил с их руководителями, предложил помощь. Сейчас они формулируют главные потребности и столица, что сможет, оперативно отправит,

– сообщил Виталий Кличко.

Также Кличко отметил, что помощь пострадавшим общинам предоставит Ассоциация городов Украины.

"Убежден, что в рамках Ассоциации городов мы можем консолидировано отреагировать и поддержать города и поселки. Определяем, что нужно другим пострадавшим от атаки общинам. И то, чем могут помочь другие общины", – отметил председатель АГУ Виталий Кличко.