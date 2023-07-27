Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, очевидно, что основной целью ракетного удара по Украине была авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области.

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ПВО отработала отлично

Как подчеркнул Кузан, оккупанты серьезно пытались перегрузить украинскую систему ПВО. Достаточно давно не было столь массированного обстрела. Также ракеты буквально пытались обойти Украину разными зигзагами.

У них были определенные расчеты и они пытались обойти потенциально опасные для них участки. Им не удалось. Подавляющее большинство ракет было уничтожено. Хотя эта ракетная атака была достаточно сложной,

– заметил Кузан.

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Российские пропагандисты сразу начали рассказывать о безумных взрывах по всей территории Украины. Конечно, не нужно верить в этот бред.

Оккупанты каждый раз пытаются расшатать ситуацию в государстве и повлиять на украинцев. Очевидно, что захватчики не ожидали, что ПВО настолько хорошо отработает.

Ракетный обстрел Украины: коротко