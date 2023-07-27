Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, очевидно, что основной целью ракетного удара по Украине была авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области.
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ПВО отработала отлично
Как подчеркнул Кузан, оккупанты серьезно пытались перегрузить украинскую систему ПВО. Достаточно давно не было столь массированного обстрела. Также ракеты буквально пытались обойти Украину разными зигзагами.
У них были определенные расчеты и они пытались обойти потенциально опасные для них участки. Им не удалось. Подавляющее большинство ракет было уничтожено. Хотя эта ракетная атака была достаточно сложной,
– заметил Кузан.
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Российские пропагандисты сразу начали рассказывать о безумных взрывах по всей территории Украины. Конечно, не нужно верить в этот бред.
Оккупанты каждый раз пытаются расшатать ситуацию в государстве и повлиять на украинцев. Очевидно, что захватчики не ожидали, что ПВО настолько хорошо отработает.
Ракетный обстрел Украины: коротко
- Днем 26 июля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Сначала они запустили три "Калибра", которые удалось сбить в Винницкой области.
- Потом оккупанты запустили ракеты из 12 бомбардировщиков. В общем силы ПВО за две ракетные атаки смогли сбить 36 разных крылатых ракет.
- Россияне также запустили ракеты "Кинжал" в сторону Староконстантинова. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что были определенные повреждения, но конкретные детали, разумеется, никто не будет сообщать.