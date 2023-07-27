Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, очевидно, що основною ціллю ракетного удару по Україні була авіабаза у Старокостянтинові Хмельницької області.

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ППО відпрацювала відмінно

Як наголосив Кузан, окупанти серйозно намагалися перевантажити українську систему ППО. Досить давно не було настільки масованого обстрілу. Також ракети буквально намагалися обійти Україну різними зигзагами.

Вони мали певні розрахунки і намагалися обійти потенційно небезпечні для них ділянки. Їм не вдалося. Переважну більшість ракет було знищено. Хоч і ця ракетна атака була досить складною,

– зауважив Кузан.

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Російські пропагандисти одразу почали розповідати про шалені вибухи по всій території України. Звісно ж, не потрібно вірити у цю маячню.

Окупанти кожного разу намагаються розхитати ситуацію в державі та вплинути на українців. Очевидно, що загарбники не очікували, що ППО настільки добре відпрацює.

Ракетний обстріл України: коротко