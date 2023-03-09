В Тернопольской области из-за ракетных обстрелов повреждены дома, образована большая воронка

Россия нанесла массированный ракетный удар ночью 9 марта. В Тернопольской области зафиксировано падение обломков ракеты.

Об этом рассказал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш. По его словам, на территории Подгаецкой общины Тернопольского района зафиксировано падение обломков ракеты.

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Какая ситуация в Тернопольской области

Взрывом повреждено 5 зданий, одно из которых жилое. Образовалась большая воронка. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По результатам осмотра обломков взрывотехниками опасных частей не обнаружено, однако место происшествия может быть поражено остатками ракетного топлива.

Труш добавил, что на месте происшествия работают оперативно-следственные группы УСБУ и ГУ ЧП в области, а также специалисты ГУ ГСЧС, с целью установления маркировки ракеты и сбора вещественных доказательств.

Людям нельзя подходить, потому что обломки ракеты могут выделять вредные вещества. Как видим, повреждено семейное хозяйство, не имеющее отношения к критической инфраструктуре, поэтому призываем всех не игнорировать сигналы тревог,

– говорит председатель Тернопольской ОВА.

Что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Россия нанесла массированный удар по территории Украины с помощью ракет и дронов. Звуки взрывов прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Хмельницком, Львовской области и в других населенных пунктах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что российские военные совершили 81 пуск ракет разного базирования.

Силы ПВО совместно с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины сбили из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" – 34. Также в металлолом превратили 4 иранских дрона.