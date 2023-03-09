"Еще и кичатся": в России показали, как запускали "Кинжалы" по Украине

Циничность россиян нет предела, они не скрывают, что воюют против мирного населения и признают, что запускают высокоточные смертоносные ракеты "Кинжалы" по городам Украины. Более того, они кичатся этим и злорадствуют.

Российское минобороны обнародовало кадры запуска ракет, которыми обстреляли Украину утром 9 марта во время массированной атаки.

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"Запуск гиперзвуковых ракет "Кинжал" во время сегодняшних ударов по территории Украины", – вот так лаконично подписали видео россияне.

Запуск "Кинжалов" по Украине: видео

На фоне в видео слышно, как пресс-секретарь российского преступного оборонного ведомства докладывает, что этой ночью якобы были поражены ключевые объекты украинской военной инфраструктуры в то время, как от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика.

В минобороны России признали, что во время атаки против мирных городов Украины использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Там также дерзко доложили, что "цель удара возмездия была достигнута". То есть, россияне трактуют сегодняшнюю массированную атаку, как "отмщение за теракт в Брянской области".

В оборонном ведомстве страны-террористки не вспомнили, что в Золочевском районе вражеская ракета, правда, не типа "Кинжал" упала в жилой зоне и унесла жизни 5 человек, которые просто спали в своих домах.

"Кинжалами" россияне били по Киеву – не обошлось без пострадавших. Взрывы прогремели в Святошинском и Голосеевском районах.

Россияне злорадствуют своим "успехам"

Российские СМИ буквально "кишат" новостями о том, насколько якобы "успешной" была атака. Хвастаются, что, мол, "украинские средства ПВО не смогли сегодня сбить ни одной российской ракеты "Кинжал".

Цитируют спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, который якобы заявил, что такую атаку видит впервые.

Что известно о запуске "Кинжалов" Россией: факты

В Воздушных силах Украины сообщили, что сегодняшняя атака "Кинжалами" проводилась из Рязанской области России.

Среди 81 выпущенной Россией ракеты зафиксировано восемь пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П, 6 – X-59.

В результате работы украинского ПВО 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В эфиреспикер сил ПО Игнат впервые озвучил информацию о 6 использованных ракетах "Кинжал", впоследствии об этом сообщили официально, в частности озвучил главнокомандующий Валерий Залужный.