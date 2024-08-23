"Особенно Киева": Германия предупреждает о возможном усилении обстрелов ко Дню Независимости

Накануне Дня Независимости Украины в Германии сделали важное предупреждение. Там не исключают, что Россия может активизироваться для ударов по нашему государству.

В субботу, 24 августа, украинцы будут отмечать 33 годовщину со дня восстановления Независимости в 1991 году. Берлин оценивает, что под наибольшей угрозой со стороны России может быть, очевидно, Киев – столица нашего государства.

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Угрозы до 24 августа: что говорит Германия

В соответствующем заявлении МИД Германии предостерегает своих граждан от поездок в Украину, учитывая широкомасштабную войну.

Обращаясь к тем, кто уже сейчас в Украине, немецкие власти призывают позаботиться о собственной безопасности и уехать.

В Украине ведутся боевые действия, ракетные и авиационные удары. Ко Дню Независимости Украины возможно усиление ракетно-воздушных обстрелов городов, особенно столицы Киева,

– указано в источнике.

Берлин вспоминает, что воздушное пространство в Украине закрыто. Въезд и выезд возможен только наземным транспортом.

Кроме того, как отмечают в Министерстве иностранных дел Германии, во всех регионах нашего государства введен комендантский час из-за военного положения.

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Добавим, что на днях также Соединенные Штаты Америки предупреждали о том, что Россия может активизировать воздушные обстрелы ко Дню Независимости Украины. Собственно, посольство США в Киеве сделало соответствующее заявление.

Вашингтон, обращаясь к украинцам, призвал соблюдать правила безопасности, не игнорировать сообщений о воздушной тревоге, а также знать расположение ближайших укрытий.