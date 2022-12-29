"Бабушка, у нас горит дом": история жителей Киевщины, по чьему дому попало обломком ракеты

Российские террористы массированно атаковали Киевскую область утром 29 декабря. Обломки сбитых ракет повредили жилые дома. К сожалению, от действий оккупантов пострадали мирные жители.

Когда один из обломков российской ракеты упал на жилой дом в Бортничах, внутри как раз находились люди. Позже семья поделилась с журналистами своей историей.

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Жительница одного из поврежденных домов рассказала, что в момент падения обломка ракеты была на работе.

Мне позвонила внучка и в истерике кричит: "Бабушка, у нас горит дом. Был прилет, маму привалило, она в отключке". Это все, что я услышала,

– рассказала женщина.

Уже через 10 минут после этого она приехала домой и увидела значительные разрушения. По словам женщины, ее внучка чувствует себя нормально, однако дочери понадобится операция.

Также в доме находился мужчина. И хотя комната, в которой он находился, больше всего разрушена, местный житель чудом уцелел.

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Обломки российских ракет разрушили дома в Бортничах / Фото Суспільне

Последствия ракетной атаки россиян в Бортничах / Фото Суспільне

Последствия ракетных обстрелов Киевщины