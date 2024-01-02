Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что оккупанты накопили определенное количество ракет.
Кстати Дайте оружие, и мы похороним этот кусок, – Данилов высказался о массированном ударе по Украине
Какая цель удара "Кинжалами" по Киеву
Свитан считает, что массированный удар 2 января – это вторая часть того, что россияне готовили к Рождеству и Новому году. По всей вероятности, у них что-то не сложилось по времени и подготовке, поэтому все затянулось на несколько дней.
По его мнению, оккупанты готовились долго – примерно месяц – полтора. Удары были направлены в основном на столицу Украины. Оккупантам нужна была картинка для внутреннего потребления, поскольку для них много негатива было за 2023 год.
Он напомнил, что оккупанты использовали большое количество ракет. В то же время россияне понимали, что в Киеве серьезная ПВО и большинство из них будут сбиты.
Задача стояла – просто набросать на Киев даже обломков,
– сказал полковник запаса.
По его словам, даже в уничтоженном состоянии "Кинжалы" падают практически в то место, куда их отправляют. А крылатые ракеты оккупанты вполне могли нарочно направлять на жилые дома, чтобы показать картинку - "Киев в дыму, без света и воды".
Как противодействовать "Кинжалам" и С-300
Свитан отметил, что у России достаточное количество крылатых ракет – их накопили под тысячу. А "Кинжалов" у них немного. Этих ракет могут производить только 5 – 7 штук в месяц.
Как выключить "Кинжалы" – уничтожить МиГ-31К,
– заявил Свитан.
По его словам, в России только одна эскадрилья этих самолетов. Стоят они преимущественно на аэродроме "Саваслейка", поэтому нужно выводить из строя российские МиГ-31К.
То же самое, добавил летчик-инструктор, надо делать с Ту-95 или Ту-160, являющимися носителями ракет Х-101 и Х-555. А чтобы обезопасить, в частности, Харьков от ударов С-300 – следует уничтожать пусковые установки, стоящие за Белгородом.
Массированная ракетная атака 2 января: главное
- Ночью и утром 2 января Россия совершила очередные массированные обстрелы Украины, под мощным ударом оказались Киев и Харьков. Реагируя на вражескую ракетную атаку, Владимир Зеленский отметил, что оккупанты запустили почти сто ракет разных типов, в том числе и "Кинжалы".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ракеты летели не по прямой и запускали их по разным направлениям. Противник таким образом пытается запутать и истощить наши системы противовоздушной обороны.
- Конечно, министерство обороны России уже выдало свою версию того, как происходила данная атака. Там утверждают, что якобы ударили по "местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств". И все объекты вроде бы были "уничтожены".