Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что оккупанты накопили определенное количество ракет.

Кстати Дайте оружие, и мы похороним этот кусок, – Данилов высказался о массированном ударе по Украине

Какая цель удара "Кинжалами" по Киеву

Свитан считает, что массированный удар 2 января – это вторая часть того, что россияне готовили к Рождеству и Новому году. По всей вероятности, у них что-то не сложилось по времени и подготовке, поэтому все затянулось на несколько дней.

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По его мнению, оккупанты готовились долго – примерно месяц – полтора. Удары были направлены в основном на столицу Украины. Оккупантам нужна была картинка для внутреннего потребления, поскольку для них много негатива было за 2023 год.

Он напомнил, что оккупанты использовали большое количество ракет. В то же время россияне понимали, что в Киеве серьезная ПВО и большинство из них будут сбиты.

Задача стояла – просто набросать на Киев даже обломков,

– сказал полковник запаса.

По его словам, даже в уничтоженном состоянии "Кинжалы" падают практически в то место, куда их отправляют. А крылатые ракеты оккупанты вполне могли нарочно направлять на жилые дома, чтобы показать картинку - "Киев в дыму, без света и воды".

Как противодействовать "Кинжалам" и С-300

Свитан отметил, что у России достаточное количество крылатых ракет – их накопили под тысячу. А "Кинжалов" у них немного. Этих ракет могут производить только 5 – 7 штук в месяц.

Как выключить "Кинжалы" – уничтожить МиГ-31К,

– заявил Свитан.

По его словам, в России только одна эскадрилья этих самолетов. Стоят они преимущественно на аэродроме "Саваслейка", поэтому нужно выводить из строя российские МиГ-31К.

То же самое, добавил летчик-инструктор, надо делать с Ту-95 или Ту-160, являющимися носителями ракет Х-101 и Х-555. А чтобы обезопасить, в частности, Харьков от ударов С-300 – следует уничтожать пусковые установки, стоящие за Белгородом.

Массированная ракетная атака 2 января: главное