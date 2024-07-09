Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, чтобы подготовить с нуля такую масштабную атаку с использованием различных типов ракет врагу нужно около недели. Больше об этом, кто может остановить Путина и как Польша может сбивать ракеты над Украиной – читайте далее в материале.

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"Геноцидная атака России еще не закончилась"

8 июля россияне ударили по детской больнице "Охматдет". Сначала спрошу о вашей реакции на очередное преступление России, а дальше поговорим о технических деталях атаки.

Сейчас эмоции надо сжимать в кулаке, им будет время после войны. Сейчас надо холодный расчет и восприятие этих действий россиян. И, конечно, противодействие. Надо понимать, что произошло и что будет дальше, чтобы уменьшить наши потери.

Россияне включили режим серьезной террористической атаки. До этого были попытки как-то добраться до военных и инфраструктурных объектов. Сейчас накануне саммита НАТО и определенных действий "голубей мира", как Виктор Орбан, россиянам очень важно показать свою террористическую сущность. Поэтому это в чистом виде террористические атаки, которые продолжаются уже несколько дней подряд днем. Мы же видим, что бьют днем, а не ночью в места компактного пребывания наших гражданских людей. Уже и до детей добрались.

Россияне должны понимать, что за это будет прямой разговор. Возможно, даже, что разговора не будет, зачем говорить с потенциальными террористами – их надо уничтожать. Вероятнее всего, наши спецслужбы так и будут действовать – без разговоров.

Надо понимать, что это террористические атаки и максимально уберечься от них – как минимум не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Мы видим, как Россия направляет ракеты по объектам, где находятся гражданские.

С технической стороны, видим ракету Х-101, заход 160 градусов. Это ее стандартный заход на цель, то есть это штатная работа ракеты по выполнению боевой задачи. Значит, она туда и направлялась. Это свидетельствует о том, что это в чистом виде террористическая геноцидная атака россиян, которая еще не закончилась. Надо быть очень осторожными в ближайшее время.

Какие ракеты применил враг и о чем это свидетельствует

Во время этой атаки россияне выпустили 38 ракет различных типов. Давно мы не видели столько разных типов во время одной атаки. О чем такое многообразие может свидетельствовать? Как бы вы охарактеризовали архитектуру этого удара?

В целом такое количество ракет проблемно использовать, учитывая носители, маршруты выполнения задач. Скорее всего, россияне пытались показать террористический режим. То есть они выставили условия, мы их слышали от Владимира Путина о капитуляции Украины, выход наших Вооруженных Сил из Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, и нанесли удар.

Это называется "убить заложника" – выставить условия и убить заложника. В таком террористическом режиме Путин будет действовать ближайшие несколько дней. Поэтому эти несколько дней очень опасны, надо быть крайне осторожными.

Некоторые ракеты уже давно не использовались и ранее при применении не показали своих определенных качеств или показали плохие тактико-технические характеристики. Тот же "Циркон" довольно неуспешный, очередная российская "вундервафля", которая уже несколько раз не смогла точно попасть в цель. Россияне пытаются продолжить испытания или показать, что они по меньшей мере имеют ее.

Ракета Х-22 является неточной. Россияне используют ее для ударов по масштабным объектам с большой площадью, чтобы все-таки попасть. Или же в таком геноцидном режиме, чтобы куда-то попасть. Эти две ракеты являются показателем этого удара.

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То, что россияне использовали "Калибры", то не сказал бы, что это большая проблема для нас. Мы уже научились их сбивать, и в основном часть была успешно сбита, как и Х-101. Хотя некоторые Х-101 заходили по очень сложной траектории, пытаясь "нырнуть" под нашими радарами.

Это опасный заход для программирования ракеты, несмотря на то россияне пошли на него. То есть несколько ракет прошли на предельно малых высотах и дальше выполнили "горку". Одну из них мы видели во время захода этой ракеты на "Охматдет".

Х-59 и Х-69 в общем тоже не такие опасные, как, например, "Кинжалы". Вот это проблема, хотя мы сбили. "Искандер-М" тоже серьезная проблема для нас там, где не стоит Patriot, потому что эта система неплохо работает со всеми баллистическими ракетами. Впрочем, понимая, где может стоять Patriot, россияне отправляют эти ракеты туда, где уверены, что их нет. Поэтому часть "Искандеров" мы можем пропускать.

Хотя показатель сегодняшней (8 июля – 24 Канал) работы системы ПВО довольно неплохой. Враг запустил более 40 ракет, из них силы ПВО сбили более 30. В основном показатель (сбивание – 24 Канал) за сутки, учитывая то, что было несколько волн, где-то в районе 75 – 80%.

В целом показатель – неплохой, но во время террористического удара, когда стоит задача добраться до детских садов, больниц, школ и т.д., даже одна ракета наносит большой ущерб. Как мы сегодня видели по нескольким позициям в Центральной Украине, на Юге и, в частности, в Киеве.

Момент атаки по детской больнице "Охматдет" в Киеве: смотрите видео

Почему Россия не использовала "Шахеды" во время атаки

Во время этой массированной атаки не было "Шахедов". По вашему мнению, почему россияне не использовали их?

Во-первых, мы нанесли немалый ущерб так называемым "шахедникам". Последние несколько ударов были именно по местам дислокации российско-иранских групп, которые программируют "Шахеды". Возможно, это дало свои результаты и они не смогли участвовать в этой атаке.

Атака была подготовлена ранее. Такая подготовка требует около недели. То есть можно отмотать время назад и понимать, что этому предшествовало. Например, визит Виктора Орбана. Он завязан в эту систему. Сегодня (8 июля – 24 Канал), чтобы подсветить "мирное" предложение Орбана в Китае, то есть капитуляцию Украины, Путин, как настоящий террорист, совершил эту атаку.

Так, во время первой "зерновой сделки" Путин нанес удар по Виннице. Тогда погибли дети и много гражданских. То есть это такой показательный террористический удар, чтобы согласились на его требования. Тогда с Реджепом Эрдоганом это сработало. Сейчас Орбан у Си Цзиньпина руководит. Без согласия Си Цзиньпина на этот террористический удар его, вероятно, не произошло бы. В геополитике такие вещи учитываются, значит это могут быть согласованные вещи.

Когда может быть следующая массированная атака

Сколько дней России надо, чтобы организовать следующий похожий удар, прежде всего учитывая организацию и накопление ракет?

С накоплением ракет у россиян нет никаких проблем. Им хватает, они же немного по каждой позиции использовали, просто много позиций сразу, поэтому и получилась атака в более 40 ракет.

Повторный удар россияне могут нанести в зависимости от того, как готовили этот. Если они готовили тандемный удар, то есть расписывали цели на вторую волну, например, ночь или следующий день, то его могут нанести. Ведь тогда они сразу подготовились к этой волне и ракеты уже прописаны и ждут своего часа. Например, как было на Новый год – тандемный удар, волны одна за другой.

Просчитать с нуля такой масштабный удар и выполнить – это около недели. Думаю, что, возможно, это тандемная атака и большинство ракет сейчас готовы выполнить эту задачу в ближайшие несколько дней, если что-то не произойдет.

Это может быть проведение саммита НАТО. Если сейчас Белый дом в "тихом режиме" начнет согласовывать некоторые моменты, то Путин может отменить продолжение этих террористических атак. Но готовиться надо к худшему, так живее будешь. Нельзя снимать эту проблему.

Следующая подготовка такого масштабного удара – не раньше, чем где-то через неделю. Хотя некоторые позиции могут использоваться без предварительной подготовки. Например, работа "Искандеров" может происходить чуть ли не онлайн: зашел "Орлан", скоординировал удар, прислал координаты и пошли ракеты. После захода "Орлана" через несколько минут могут появиться "Искандеры".

Так могут использоваться несколько ракет: "Искандер" или любая баллистическая ракета, например, С-300 и С-400. на программирование других ракет, особенно уровня Х-22, надо по меньшей мере около недели времени, если эта подготовка не проводилась ранее.

Последствия удара по "Охматдету": смотрите видео

Такая же картина с Х-101 и Х-555 – под повторный полет надо еще и летчику готовиться. Там целый процесс подготовки перед полетом, он растянут во времени. Быстрее готовятся ракеты типа "Калибров". Это готовые ракеты, расположены в тубусах на кораблях или подводных лодках, для которых надо только ввести координаты и дальше они выходят на пусковые рубежи.

Каждая ракета готовится разными способами. Поэтому я и говорю, что если будет масштабный удар, то это означает, что он готовился ранее сразу в тандеме.

Как партнеры должны отреагировать на террор украинских детей

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН после атаки России. Какую международную реакцию следует ожидать? Цинично, но очевидно, что мировое сообщество усиливает нашу систему ПВО только после таких российских террористических атак. Какие средства ПВО можем получить в ближайшее время?

Не будет никакого решения по этому удару, в частности по увеличению систем ПВО больше, чем могут партнеры. Чтобы потом не разочаровываться, лучше не ожидать. Чего действительно надо ждать после такого удара, так это – признания России государством спонсором терроризма.

Это нужно для того, чтобы ввести вторичные санкции на всех, кто поставляет финансы российской военной машине, покупая у них углеводороды и прочее. Путин как спрут охватил весь мир углеводородными "щупальцами". Пока их не отрежут, российская военная машина будет продолжать работать и наши дети будут гибнуть, а города уничтожаться.

Нам важно выйти на это – чтобы Россию признали спонсором терроризма; государством, которое должно быть уничтожено путем распада на составляющие федерации. Именно это приведет к миру во всем мире. Если предложения, связанные с Совбезом ООН, пойдут этим путем, то есть смысл. Если этот вопрос не поднимут, то это не имеет смысла; тогда мы подыграем Путину, потому что у него сейчас задача масштабировать эту террористическую атаку. Он хочет показать всему миру, что является конкретным террористом, который может убивать детей.

Где Путин берет деньги на такие атаки

Издание Forbes оценило, что эта атака стоила России 200 – 250 миллионов долларов. Согласны ли вы с такими оценками и насколько это много или мало для России?

Именно об этом я и говорю – откуда россияне взяли четверть миллиона долларов, чтобы нанести удар? Весь мир и дал им эти миллионы, покупая нефть, газ, титан и тому подобное. Вот откуда Россия берет деньги.

Итак, чтобы не дать ей возможности использовать эти нефтедоллары, чтобы они производили ракеты и убивали наших детей, нужны вторичные санкции. Для того чтобы работали вторичные санкции на всех участников процесса поддержки российской экономики, нужно признать Россию спонсором терроризма.

Тогда это нанесет россиянам серьезный ущерб. Им не будет за какие средства покупать или изготавливать эти ракеты; покупать рекрутов – им нечем будет оплачивать. Сейчас они повысили стартовый пакет до более чем полтора миллиона рублей. Опять же, эти деньги дает мировое сообщество, покупая у россиян продукцию или сырье.

Польша может сбивать объекты над Украиной

Президент Зеленский заверил, что Польша будет сбивать ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины. Польша в рамках НАТО намерена провести переговоры с союзниками о возможности сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши на территорию Украины. Что это означает в техническом плане и на практике? Как это должно выглядеть, по какому принципу работать? Насколько это хороший сигнал для нашей ПВО?

По меньшей мере это выгодно как одной, так и другой стороне. Польше это выгодно, потому что она сможет уничтожать российские потенциальные объекты воздушного базирования, которые могут быть опасными для польской стороны.

Кстати, возможность уничтожать какие-то проблемные объекты на чужой территории дорого стоит. Если помните, как Израиль защищали от иранских ракет. Почти все ракеты были уничтожены на другой территории: в Сирии, Ираке, Иордании. В Израиль долетела малая часть, которая прорвала систему ПВО стран коалиции, которая прикрывает Израиль. Такие действия дорогие, поэтому для поляков тоже выгодно, когда мы позволяем выполнять такого рода задачи.

Почему нам это выгодно? Потому что если польская ПВО, можно считать натовская, даже наша, если они с нами сотрудничают, может перекрыть 50 – 150 километров в глубину. Зенитно-ракетные комплексы могут быть сняты с этой территории, переброшены в Центр или на Восток. Увеличится плотность ПВО. Для нас это тоже выгодно.

Самое интересное, что такое действие технически не даст российским ракетам возможности пройти к территории, которую уже будут прикрывать поляки, из-за увеличения плотности. То есть такое действие позволит уменьшить вероятность выхода на Запад нашей страны даже теми комплексами, которые у нас уже будут переброшены в Центр и на Восток.

А полякам останется добивать те российские объекты, которые как-то прорвутся на Запад нашей страны. Прежде всего для них это плюс. Меньше будет лететь. Конечно, они это все будут контролировать и начнут плавно втягиваться в боевые действия. Это очень важно и для польской ПВО. Она же будет уже простреляна, когда начнет работать в непосредственно боевом режиме. Это уже будет серьезная ПВО.

Это дорого стоит. Попробуйте еще попасть на какой-то полигон, где можно пострелять. Для поляков, с одной стороны, это лайтовые условия, чтобы прострелять свою ПВО: зенитно-ракетные комплексы, радиотехнические войска, авиацию.

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Поэтому здесь такой взаимный механизм, если он будет запущен. Технически это очень легко сделать. Рубеж перехвата переносится восточнее, разрешаются работы над некоторыми зонами, над некоторыми – запрещаются. Специалисты ПВО это прекрасно знают. У них самих над Польшей этих "красных зон" много, поэтому они без проблем перенесут эти моменты.

Причем я думаю, что они этим уже занимаются. Они понимают, что по логике процесса военных действий это приведет к такому решению вопроса. Польские специалисты ПВО уже давно ведут, сопровождают (российские ракеты – 24 Канал), только кнопки не нажимают. Все эти процессы уже проходят, для них ничего нового.

О дополнительных Patriot для Украины

О дополнительном Patriot для Украины. Накануне о передаче нам объявили Нидерланды на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Как бы вы оценили нашу ПВО теперь? С учетом еще одной системы Patriot. Насколько это укрепит нашу ПВО? Возможно, на ближайшем Саммите НАТО мы получим еще несколько Patriot.

На Саммите НАТО мы можем только услышать какие-то предположения о передаче. Вряд ли нам на Саммите НАТО предоставят сразу десяток Patriot. Технически это невозможно.

Нас всегда выручает Германия, которая нам достаточно серьезно помогает. Когда сама находится, особенно военно-политическое руководство Германии, под серьезным внутренним давлением тех немецких фирм, которые спонсируют российский терроризм, которые также давят на Олафа Шольца. Поэтому им приходится маневрировать между "каплями дождя", чтобы нам помогать.

Очередной Patriot нам, конечно, поможет. Все будет зависеть от того, где он будет разворачиваться, под какие задачи, какая система обороны будет там, где будет стоять Patriot, будет ли он включать F-16.

По F-16 можно говорить, что в каком-то месяце, только непонятно, какого года, они у нас появятся. Чувствую, что у нас, скорее Mirage (французские истребители – 24 Канал) появятся. Причем Mirage довольно неплохая машина, просто не может выполнять тех задач, которые может выполнять истребитель F-16. Но выполнит работу по крайней мере HAMMER, SCALP, Storm Shadow, поставки которых нам сейчас нужно увеличить.

Все будет зависеть от решения Белого дома. Напрямую вопрос по F-16 зависит от решения Джо Байдена. Мы о них уже третий год говорим. Хотелось бы их наконец увидеть.

Кстати F-16 будут в Украине в ближайшей перспективе, – Минобороны Нидерландов

Но проблема в том, что можно пережечь ожидания. Уже даже если на этом Саммите скажут, что наконец нам передают F-16, то будет очень много упреков в сторону Белого дома. Будет вопрос: "А раньше нельзя было?". На день, на месяц, на год, на два года. Есть такой вопрос к администрации, но надеемся на лучшее. Возможно, в этом году мы все-таки получим F-16.