"Моей квартиры нет": во Львове женщина с дочерью чудом спаслись от российской атаки

Российские военные ракетами ударили по домам во Львове. Одна женщина с дочерью чудом спаслась от атаки, однако от ее квартиры остались лишь руины.

Об этом женщина рассказала в комментарии СМИ. Она добавила, что сначала даже не поверила, что ее дома больше нет.

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Женщина рассказала, как чудом спаслась от атаки

Женщина рассказала, что от ее квартиры остались лишь руины – в результате удара она была полностью разрушена. Однако ей вместе с дочкой чудом удалось спастись, ведь этой страшной ночью они остались ночевать у подружки.

Мы с дочкой остались у ее подружки. Она захотела остаться, а я категорически говорила идти домой. Что-то меня спасло, наверное. Мне позвонили и сказали, что моей квартиры нет, но я в это не поверила. Я подумала, что это кто-то придумал,

– сквозь слезы поделилась женщина.

Она добавила, что хотя и потеряла жилье, но это ничто, по сравнению с жизнью людей.

"Квартира... Мы не пропадем, главное – пусть бы люди были живы", – добавила львовянка.

Известно, что в результате атаки во Львове погибли 7 человек:

Базилевич Эмилия – 7 лет;

Базилевич Дарья – 18 лет;

Базилевич Ярина – 21 год;

Базилевич Евгения – 43 года;

Демидова Ирина – 52 года;

Погорецкий Александр – 54 года;

Арабский Юрий – 55 лет.

Андрей Садовый ранее сообщил, что в доме на улице Коновальца погибли 6 человек, еще одна жертва – из другого дома. К сожалению, в результате попадания погибла почти вся семья Базилевичей – выжил только мужчина.