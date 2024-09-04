Про це жінка розповіла у коментарі ЗМІ. Вона додала, що спочатку навіть не повірила, що її домівки більше немає.
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Жінка розповіла, як дивом врятувалася від атаки
Жінка розповіла, що від її квартири лишилися лише руїни – внаслідок удару вона була повністю зруйнована. Однак їй разом з донькою дивом вдалося врятуватися, адже цієї страшної ночі вони лишилися ночувати у подружки.
Ми з донькою залишилися у її подружки. Вона захотіла лишитися, а я категорично казала йти додому. Щось мене врятувало, напевно. Мені подзвонили й сказали, що моєї квартири немає, але я в це не повірила. Я подумала, що то хтось придумав,
– крізь сльози поділилася жінка.
Вона додала, що хоча й втратила житло, але це ніщо, порівняно з життям людей.
"Квартира... Ми не пропадемо, головне – хай би люди були живі", – додала львів'янка.
Наразі відомо, що внаслідок атаки у Львові загинуло 7 осіб:
- Базилевич Емілія – 7 років;
- Базилевич Дарина – 18 років;
- Базилевич Ярина – 21 рік;
- Базилевич Євгенія – 43 роки;
- Демидова Ірина – 52 роки;
- Погорецький Олександр – 54 роки;
- Арабський Юрій – 55 років.
Андрій Садовий раніше повідомив, що у будинку на вулиці Коновальця загинули 6 людей, ще одна жертва – з іншого будинку. На жаль, унаслідок влучання загинула майже вся сім'я Базилевичів – вижив лише чоловік.