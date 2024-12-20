Российское минобороны уже отчиталось об "успешном ударе" по столице Украины. Однако россияне устроили истерику в соцсетях, передает 24 Канал.
Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия могла атаковать Киев 20 декабря
Последствия обстрела Киева
В результате атаки на Киев пострадала гражданская инфраструктура: офисные здания, костел Святого Николая, тепломагистраль. В частности, повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Более 600 домов остались без теплоснабжения.
Однако российские военные заявили, что нанесли удар по зданию управления СБУ в Киеве, назвав это ответом на "недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области".
Кроме того, оккупанты сообщили об ударах по Киевскому конструкторскому бюро "Луч" и позициям систем противовоздушной обороны Patriot.
Россияне недовольны атакой на Киев
Впрочем, сами россияне возмущены из-за безрезультатности подобных "достижений". Свое недовольство они активно обсуждают в социальных сетях.
Россияне жалуются, что их военные бьют только "в ответ", демонстрируя пассивность. По их мнению, минобороны имитирует успех, ведь удары наносятся "неизвестно куда" и не имеют реальных результатов.
Гневные комментарии россиян: смотреть фото
Ранее 24 Канал показал фото последствий обстрела Киева.