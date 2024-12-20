Российское минобороны уже отчиталось об "успешном ударе" по столице Украины. Однако россияне устроили истерику в соцсетях, передает 24 Канал.

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Последствия обстрела Киева

В результате атаки на Киев пострадала гражданская инфраструктура: офисные здания, костел Святого Николая, тепломагистраль. В частности, повреждены дипломатические представительства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. Более 600 домов остались без теплоснабжения.

Однако российские военные заявили, что нанесли удар по зданию управления СБУ в Киеве, назвав это ответом на "недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области".

Кроме того, оккупанты сообщили об ударах по Киевскому конструкторскому бюро "Луч" и позициям систем противовоздушной обороны Patriot.

Россияне недовольны атакой на Киев

Впрочем, сами россияне возмущены из-за безрезультатности подобных "достижений". Свое недовольство они активно обсуждают в социальных сетях.

Россияне жалуются, что их военные бьют только "в ответ", демонстрируя пассивность. По их мнению, минобороны имитирует успех, ведь удары наносятся "неизвестно куда" и не имеют реальных результатов.

Гневные комментарии россиян: смотреть фото

Ранее 24 Канал показал фото последствий обстрела Киева.