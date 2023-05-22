Это в интервью 24 Каналу предположил майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он назвал вероятное количество ракет, которое еще осталось у россиян.

Смотрите также Ночная массированная атака по Днепру: в Воздушных силах рассказали, куда целились оккупанты

Еще есть полсотни "Кинжалов"

Несмотря на разговоры, что ракет у россиян остается немного, они обстреливают украинские города. Алексей Гетьман предположил, что у врага еще может быть в запасе более сотни Х-101 и Х-55, а также полсотни "Кинжалов".

Поэтому они имеют возможность обстреливать именно этими ракетами, но они производят их меньше, чем используют. Рано или поздно они закончатся. У россиян есть своя стратегия, ведь они не могут использовать все ракеты в войне с Украиной,

– отметил он.

Поэтому оккупанты используют и планирующие бомбы, и немало комплексов С-300, и Х-22, которых осталось примерно несколько сотен.

"Поняв, что в Киеве они не могут попасть в любую цель – мы все сбиваем. Поэтому начали атаковать другие крупные наши города. Мы видим атаки на Одессу, Харьков и за Днепр взялись", – добавил ветеран российско-украинской войны.

Алексей Гетьман о ночном ударе по Днепру 22 мая: смотреть видео

Атаки по Днепру 22 мая: основные новости