Это в интервью 24 Каналу предположил майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он назвал вероятное количество ракет, которое еще осталось у россиян.
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Еще есть полсотни "Кинжалов"
Несмотря на разговоры, что ракет у россиян остается немного, они обстреливают украинские города. Алексей Гетьман предположил, что у врага еще может быть в запасе более сотни Х-101 и Х-55, а также полсотни "Кинжалов".
Поэтому они имеют возможность обстреливать именно этими ракетами, но они производят их меньше, чем используют. Рано или поздно они закончатся. У россиян есть своя стратегия, ведь они не могут использовать все ракеты в войне с Украиной,
– отметил он.
Поэтому оккупанты используют и планирующие бомбы, и немало комплексов С-300, и Х-22, которых осталось примерно несколько сотен.
"Поняв, что в Киеве они не могут попасть в любую цель – мы все сбиваем. Поэтому начали атаковать другие крупные наши города. Мы видим атаки на Одессу, Харьков и за Днепр взялись", – добавил ветеран российско-украинской войны.
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Атаки по Днепру 22 мая: основные новости
- Ночью 22 мая россияне атаковали город Днепр и область из разных видов дальнобойного вооружения. Раздалось с десяток мощных взрывов. Первым ситуацию прокомментировал глава области Сергей Лысак. Он отметил, что благодаря силам обороны удалось выдержать атаку.
- Впоследствии стало известно, что россияне попали в спасательное подразделение. Уничтожена техника, повреждены здания, 27-летний мужчина получил ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.
- В ОК "Юг" прокомментировали, что данная атака могла быть направлена на выявление слабых мест в регионе. Об этом может свидетельствовать использование разных видов оружия. Отметим, украинской ПВО удалось сбить 4 ракеты и 15 дронов.