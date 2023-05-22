Це в інтерв'ю 24 Каналу припустив майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він назвав ймовірну кількість ракет, яка ще залишилася у росіян.
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Ще є пів сотні "Кинджалів"
Попри розмови, що ракет у росіян залишається небагато, вони обстрілюють українські міста. Олексій Гетьман припустив, у ворога ще може бути в запасі більше сотні Х-101 та Х-55, а також пів сотні "Кинджалів".
Тому вони мають можливості обстрілювати саме цими ракетами, але вони виробляють їх менше, ніж використовують. Рано чи пізно вони закінчаться. В росіян є своя стратегія, адже вони не можуть використати всі ракети у війні з Україною,
– відзначив він.
Тому окупанти використовують і плануючі бомби, і комплекси С-300, яких чимало, і Х-22, яких приблизно декілька сотень.
"Зрозумівши, що в Києві вони не можуть потрапити в будь-яку ціль – ми все збиваємо. Тому почали атакувати інші великі наші міста. Ми бачимо атаки на Одесу, Харків і за Дніпро взялися", – додав ветеран російсько-української війни.
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Атаки по Дніпру 22 травня: основні новини
- Уночі 22 травня росіяни атакували місто Дніпро та область з різних видів далекобійного озброєння. Лунало з десяток потужних вибухів. Першим ситуацію прокоментував очільник області Сергій Лисак. Він зазначив, що завдяки Силам оборони вдалося витримати атаку.
- Згодом стало відомо, що росіяни поцілили у рятувальний підрозділ. Знищено техніку, пошкоджено будівлі, 27-річний чоловік отримав поранення і наразі перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
- В ОК "Південь" прокоментували, що дана атака могла бути спрямована на виявлення слабких місць у регіоні. Про це може свідчити використання різних видів зброї. Зазначимо, українській ППО вдалося збити 4 ракети та 15 дронів.