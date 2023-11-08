По сути, занялись расследованием в украинской общественной организации Truth Hounds. Ее сотрудники проанализировали ракетный удар по Краматорску. Они предварительно установили как тип ракеты, так и возможное место запуска и предположительно ответственную за удар бригаду.

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Кто, чем и откуда бил по Краматорску

Следовательно, расследователи считают, что враг ударил таки крылатыми ракетами "Искандер-К", а не баллистическим "Искандер-М", как говорится в следствии. Собственно, опрошенные свидетели отметили, что звук двигателя ракеты больше напоминал звук реактивного самолета. Собственно, это характерный признак того же "Искандер-К".

Кроме того, эти "Искандеры" имеют разный угол подлета к цели:

"Искандер-М" – под углом 90° вертикально;

"Искандер-К" – под углом, близким к 45°.

Следовательно, воронка после атаки "Искандер-К" будет овальной, а не круглой. Собственно, именно она была в Беленьком. Отметим, что вторая ракета попала в частный сектор микрорайона Беленькое, в результате чего ранения получили 5 местных жителей.

Если говорить о месте пуска, то в Truth Hounds говорят, что бить ракетами не могли из зоны, расположенной ближе чем в 100 километрах юго-восточнее Краматорска и Беленького. Ведь это сделало бы ОТРК, с которой совершали атаку, легкой мишенью для наших военных.

Расследователи говорят, что маловероятной выглядит атака с более глубоких территорий временно оккупированной Донетчины. С учетом всех рисков самым безопасным вариантом для оккупантов стала атака именно с территории России.

Собственно, расстояние от Краматорска до юго-восточной границы Украины с Россией около 140 километров. Расследователи использовали данную величину расстояния в формуле расчетов. Результаты подтверждают, что ракеты не могли добраться до целей быстрее, чем через 9 минут.

С учетом того, что ракеты подлетали с юго-восточного направления, а также предельно возможное расстояние до пусковой платформы, бить "Искандер-К" могли с территории оккупированной Донецкой области, а также Ростовской области и Краснодарского края в России.



Откуда враг мог бить по Краматорску / Инфографика Truth Hounds

Кто отвечает за атаку. Вероятно, речь идет о 47-й ракетной бригаде 8 армии России. Она собственно временно дислоцируется в Ростовской области. Расследователи отмечают, что это единственная ракетная бригада, работающая в Донецком направлении.

Спутниковые снимки на следующий день демонстрируют установки и транспортные установки. А за саму атаку, вероятно, отвечает командир ракетной бригады полковник Виталий Вениаминович Бобарь.



Виталий Бобырь - командир ракетной бригады / Скриншот с видео

Напомним, что в результате атаки по центру Краматорска погибли 13 человек, а еще более 60 получили ранения. Среди жертв ракетного удара – документатор Truth Hounds и писательница Виктория Амелина.

Навел ракеты противника работник местного газотранспортного предприятия. Он был агентом спецслужб России и сообщил оккупантам, что в центральном кафе было много посетителей в тот вечер.