Аналитики агентства Molfar установили точное размещение одного из крупнейших военных заводов в России, а также выяснили, какое именно вооружение на нем производится.

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Где расположен завод

Само предприятие находится на закрытой лесистой территории площадью 10 гектаров.


Здесь производят ракеты, которыми обстреливают гражданские города Украины / Фото Molfar

Кроме самого завода, на этой местности построены также 3 испытательных полигона (танковый, авиационный, общий), филиал по изготовлению двигателей "Салют" и корпуса, засыпанные землей на случай взрывов, а также казарма.


Вокресенский завод в поселке городского типа Белозерск / Фото Molfar

Что производит завод

На заводе производят ракеты для ЗРК С-300, С-400, С-500. Они создавались для комплексов ПРО и ПВО. Однако оккупанты используют их и для ударов по гражданским объектам.


Ракеты для комплекса C-300 летят со скоростью 9000 километров в час / Фото Molfar


Ракеты для комплекса С-350 "Витязь" двигаются со скоростью 6000 километров в час / Фото Molfar


Украина неоднократно уничтожала ЗРК С-400 / Фото Molfar

Кроме того, Воскресенский завод производит ракеты для комплекса "Бук-М2".

Удар по "Новой почте" под Харьковом: что известно

  • Вечером 21 октября оккупанты обстреляли поселок городского типа Коротич Харьковской области.
  • Враг ударил 2 ракетами С-300, которые были запущены с территории Белгородской области.
  • Снаряды попали по терминалу "Новой почты".
  • В результате атаки на месте погибли шесть работников почтового сервиса, еще 17 человек пострадали.
  • Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло.