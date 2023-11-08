Аналітики агенції Molfar встановили точне розміщення одного з найбільших військових заводів у Росії, а також з'ясували, яке саме озброєння на ньому виробляють.
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Де розташований завод
Саме підприємство розташоване на закритій лісистій території площею 10 гектарів.
Тут виготовляють ракети, якими обстрілюють цивільні міста України / Фото Molfar
Окрім самого заводу, на цій місцевості побудовані також 3 випробувальних полігони (танковий, авіаційний, загальний), філія з виготовлення двигунів “Салют” та корпуси засипані землею на випадок вибухів, а також казарма.
Вокресенський завод у селищі міського типу Бєлозерськом / Фото Molfar
Що виготовляє завод
На заводі виробляють ракети для ЗРК С-300, С-400, С-500. Вони створювалися для комплексів ПРО і ППО. Однак окупанти використовують їх й для ударів по цивільних обʼєктах.
Ракети для комплексу C-300 летять зі швидкістю 9000 кілометрів на годину / Фото Molfar
Ракети для комлексу С-350 "Вітязь" рухаються зі швидкістю 6000 кілометрів на годину / Фото Molfar
Україна неодноразово знищувала ЗРК С-400 / Фото Molfar
Крім того, Воскресенський завод виготовляє ракети для комплексу "Бук-М2".
Удар по "Новій пошті" під Харковом: що відомо
- Увечері 21 жовтня окупанти обстріляли селище міського типу Коротич, що на Харківщині.
- Ворог вдарив 2 ракетами С-300, які запустили з території Бєлгородської області.
- Снаряди влучили по терміналу "Нової пошти".
- Унаслідок атаки на місці загинули шість працівників поштового сервісу, ще 17 людей постраждали.
- Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла.