Аналітики агенції Molfar встановили точне розміщення одного з найбільших військових заводів у Росії, а також з'ясували, яке саме озброєння на ньому виробляють.

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Де розташований завод

Саме підприємство розташоване на закритій лісистій території площею 10 гектарів.

Тут виготовляють ракети, якими обстрілюють цивільні міста України / Фото Molfar

Окрім самого заводу, на цій місцевості побудовані також 3 випробувальних полігони (танковий, авіаційний, загальний), філія з виготовлення двигунів “Салют” та корпуси засипані землею на випадок вибухів, а також казарма.

Вокресенський завод у селищі міського типу Бєлозерськом / Фото Molfar

Що виготовляє завод

На заводі виробляють ракети для ЗРК С-300, С-400, С-500. Вони створювалися для комплексів ПРО і ППО. Однак окупанти використовують їх й для ударів по цивільних обʼєктах.

Ракети для комплексу C-300 летять зі швидкістю 9000 кілометрів на годину / Фото Molfar

Ракети для комлексу С-350 "Вітязь" рухаються зі швидкістю 6000 кілометрів на годину / Фото Molfar

Україна неодноразово знищувала ЗРК С-400 / Фото Molfar

Довідка: С-400 "Тріумф" – це сучасний зенітно-ракетний комплекс Росії. Може збивати як розвідувальні безпілотники, так і балістичні ракети. Здатний виявляти цілі на відстані до 600 кілометрів та знищувати їх на відстані до 400 кілометрів. Ракети комплексу можуть літати зі швидкістю до 17 280 кілометрів на годину.

Крім того, Воскресенський завод виготовляє ракети для комплексу "Бук-М2".

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