Власне, зайнялися розслідуванням в українській громадській організації Truth Hounds. Її співробітники проаналізували ракетний удар по Краматорську. Вони попередньо встановили як тип ракети, так і можливе місце запуску та ймовірно відповідальну за удар бригаду.

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Хто, чим і звідки бив по Краматорську

Отже, розслідувачі вважають, що ворог вдарив таки крилатими ракетами "Іскандер-К", а не балістичними "Іскандер-М", як ідеться у слідстві. Власне, опитані свідки зазначили, що звук двигуна ракети більше нагадував звук реактивного літака. Власне, це характерна ознака того ж таки "Іскандер-К".

Крім того, ці "Іскандери" мають різний кут підльоту до цілі:

"Іскандер-М" – під кутом 90° вертикально;

"Іскандер-К" – під кутом, близьким до 45°.

Відтак, вирва після атаки "Іскандер-К" буде овальною, а не круглою. Власне, саме також вона була у Біленькому. Зазначимо, що друга ракета поцілила у приватний сектор мікрорайону Біленьке, внаслідок чого поранень зазнали 5 місцевих мешканців.

Якщо говорити про місце пуску, то в Truth Hounds кажуть, що бити ракетами не могли з зони, розташованої ближче ніж за 100 кілометрів на південний схід від Краматорська та Біленького. Адже це зробило б ОТРК, з якої здійснювали атаку, легкою мішенню для наших військових.

Кажуть розслідувачі, що малоймовірною виглядає атака з глибших територій тимчасово окупованої Донеччини. З урахуванням усіх ризиків, найбезпечнішим варіантом для окупантів стала атака саме з території Росії.

Власне, відстань від Краматорська до південно-східного кордону України з Росією – близько 140 кілометрів. Розслідувачі використали цю величину відстані у формулі розрахунків. Результати підтверджують, що ракети не могли дістатися до цілей швидше, ніж за 9 хвилин.

З урахуванням того, що ракети підлітали з південно-східного напрямку, а також гранично можливої відстані до пускової платформи, бити "Іскандер-К" могли з територій окупованої Донецької області, а також Ростовської області та Краснодарського краю у Росії.



Звідки ворог міг бити по Краматорську / Інфографіка Truth Hounds

Хто відповідає за атаку. Ймовірно, йдеться про 47 ракетну бригаду 8 армії Росії. Вона, власне, тимчасово дислокується у Ростовській області. Розслідувачі зазначають, що це єдина ракетна бригада, що працює на Донецькому напрямку.

Власне, супутникові знімки наступного дня демонструють установки та транспортні установки. А за саму атаку, ймовірно, відповідає командир ракетної бригади полковник Віталій Веніамінович Бобарь.



Віталій Бобирь – командир ракетної бригади / Скриншот з відео

Нагадаймо, що внаслідок атаки по центру Краматорська загинули 13 людей, а ще понад 60 зазнали поранень. Серед жертв ракетного удару – документаторка Truth Hounds та письменниця Вікторія Амеліна.

Навів ракети ворога працівник місцевого газотранспортного підприємства. Він був агентом спецслужб Росії та повідомив окупантам, що у центральному кафе було багато відвідувачів того вечора.