Воздушную тревогу объявили около 08:00. Позже стали появляться сообщения о взрывах в разных областях Украины, сообщает 24 канал.

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Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. В частности, ПВО работала в Винницкой и Тернопольской областях.

ПВО также работала в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Важно! Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов.

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