Воздушную тревогу объявили около 08:00. Позже стали появляться сообщения о взрывах в разных областях Украины, сообщает 24 канал.
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Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. В частности, ПВО работала в Винницкой и Тернопольской областях.
ПВО также работала в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Последствия террористической атаки 16 декабря
- Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в 3 районах Киева. На места выехали все необходимые службы. В украинской столице вводят экстренные отключения света. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.
- В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
- По Запорожью оккупанты нанесли 15 ракетных ударов.