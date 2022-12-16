Повітряну тривогу оголосили близько 08:00. Згодом почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях України, повідомляє 24 канал.

Зауважте Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл

Захисники українського неба збивають ворожі ракети. Зокрема, ППО працювала на Вінниччині та Тернопільщині.

Також ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Важливо! Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів.

Наслідки терористичної атаки 16 грудня