Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило граждан о возможном повышении уровня шума в юго-восточной части. Причиной был именно вылет польских и союзнических самолетов.

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Польша поднимала авиацию

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связана с задачей ударов по объектам, расположенных в том числе на западной территории Украины,

– указали в командовании.

Как отметили в Вооруженных силах Польши, последний раз такую активность российской авиации, во время которой были атакованы объекты на западе Украины, фиксировали в ночь с 21 на 22 июня.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", – написали польские военные.

Отметим, что ночью Россия атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования. В общем оккупанты выпустили по нашей территории 6 воздушных целей. Воздушным силам удалось сбить 3 ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации Ту-95МС.