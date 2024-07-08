Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило громадян про можливе підвищення рівня шуму у південно-східній частині. Причиною був саме з виліт польських та союзницьких літаків.

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Польща підіймала авіацію

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України,

– вказали у командуванні.

Як зазначили у Збройних силах Польщі, востаннє таку активність російської авіації, під час якої було атаковано об'єкти на заході України, фіксували в ніч з 21 на 22 червня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію", – написали польські військові.

Зазначимо, що вночі Росія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. Загалом окупанти випустили по нашій території 6 повітряних цілей. Повітряним силам вдалося збити 3 ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.