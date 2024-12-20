Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, заметив, что Путин готовится к 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа. Ему важно продемонстрировать, что Россия якобы "монстр", которая всех побеждает. Поэтому и сейчас Путин постоянно угрожает ракетой "Орешник", а на фронте у них буквально рекордные потери за сутки.

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Будет ли новый удар "Орешником"

Как отметил Криволап, Путин хочет запугать как Украину, так и страны Запада. За последний месяц он регулярно вспоминал за "Орешник", но не получил реакции, на которую надеялся.

Путин постоянно нагнетает с этим "Орешником". То он что-то говорит, то его Песков, то Герасимов. Потом Лукашенко подключили. Это "игра", на которую мир никак не реагирует. Теперь были заявления о высокотехнологичной "дуэли". Не зря говорят, что Путин – патологический садист,

– заметил Криволап.

Еще попытка нагнетать ситуацию – баллистический удар по Киеву 20 декабря. Запустили как "Шахеды", так и, вероятно, баллистические ракеты КНДР KN-23. Также Россия использовала ракеты "Кинжал". Кажется, что оккупанты проверяют, где расположены украинские системы ПВО и есть ли дополнительные ресурсы, когда другие системы "истощены".

Мне кажется, что Россия готовится к более мощной атаке. Уже будут более точные ракеты, а не северокорейские. Это могут быть "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы уничтожить нашу энергетическую систему. Думаю, что это может произойти в ближайшее время,

– сказал Криволап.

При этом вряд ли Россия будет использовать ракету "Орешник". На стадии разработки у них может быть 2-3 прототипа этого оружия. Одну Россия уже запустила без особого эффекта. Но Путин явно будет пугать этим оружием.

Напомним, силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, которые Россия запустила по Киеву. Что известно об ударе по Киеву 20 декабря – читайте в материале 24 Канала.