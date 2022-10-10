Путин попал в ловушку, – военный эксперт объяснил, о чем свидетельствуют массированные ракетные удары

10 октября Россия прибегла к массированной ракетной атаке по Украине, в результате которой пострадали гражданские жители и критическая инфраструктура. Кремлевские пропагандисты уже рассказывают, что это новый этап так называемой "спецоперации" в Украине.

На самом же деле русская армия не может добиться успехов на фронте, поэтому воюет против мирного населения. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Это обычное распространение практики ракетного террора в достаточно масштабных объемах и направлениях. К сожалению, не исключено, что следующие несколько часов или несколько дней тоже будут с угрозами", ¡ подчеркнул он.

Проявление слабости и агонии

Мусиенко подчеркивает, что все это проявление слабости и агонии. Неутешительные тенденции по всей линии фронта, где россияне теряют позиции, отступают, сдают города и убегают, привели к тому, что в России началась волна недовольства – и Путиным, и отсутствием результатов войны против Украины.

Путин попал в ловушку, которую сам и вызвал. При правлении Путина Россия наращивала и культивировала ненависть к украинскому народу, истерию, провоцировала настроения разных шизоидов и идиотов, которые бегали и рассказывали об угрозе НАТО, об Украине, об бандеровцах и так далее. Сегодня оцепление, сформированное Путиным, требует крови. Бездумная толпа кричит о том, что атаковать Украину нужно еще больше, ведь нет успехов,

– заметил Мусиенко.

Для того чтобы отвлечь внимание от проигрышей, объясняет военный эксперт, Путин решил спланировать столь масштабный ракетный удар. Ему нужно хоть как-то отыграть слабеющие позиции – и это становится все заметнее.

"Такие проявления слабости свидетельствуют о том, что ситуация для России и Кремля складывается очень плохо. Мобилизированные, на которых они рассчитывали, по крайней мере, пока никакой функции для российских войск выполнить не смогли. В ближайшей перспективе этого не произойдет", — руководитель Центра военно-правовых. исследований.

Украинцы не сдадутся

Поэтому русские оккупанты воюют с гражданским населением. Они думают, что заставят людей несколько часов посидеть без света в некоторых городах, пугают ударом по мирным городам – и украинцы прекратят сопротивление. Однако ключевая проблема состоит в том, что в России абсолютно неадекватно оценивают общественно-политические настроения украинского народа.

Я думаю, что такой террор вызывает лишь озлобление и ненависть к врагу, к русским войскам, к русскому режиму, и только увеличивает отпор украинского народа,

– говорит военный эксперт.

После путинской агонии в Киеве, подчеркнул Мусиенко, люди не спрашивали в соцсетях: "Что делать? Куда бежать? Где прятаться?" Они спрашивали: "Чем мы можем помочь?" . Возможно, убрать остатки стекла, помочь очистить улицы, временно закрыть окна, пока их не застекят.

"Это вызывает совершенно противоположную ситуацию. Украинцы становятся еще более сплоченными и еще больше готовы сопротивляться. И это не понять путинскому режиму и его окружению", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Россия предлагает экспорт насилия, войны и террора

Мы видим, как россияне бегут от "могилизации", ведь у них просто нет такого единства, которое присутствует у украинцев. Это действительно представляет большую угрозу, уверяет Мусиенко, ведь они боятся, что ген свободы, ответственности, сплоченности может заразить какое-то общество в России.

А это значит крушение для них. Сегодня, кроме экспорта насилия, террора и войны, российский режим ничего не может дать своим гражданам и наружу. Конечно, любые другие вопросы, касающиеся экономики и общественно-политической жизни представляют угрозу,

– акцентирует руководитель Центра военно-правовых исследований.

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