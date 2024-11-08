Об этом сообщила Киевская ОВА, пишет 24 Канал. Ракеты угрожают и области, и столице.

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Ракетная атака на Киев 8 ноября: что произошло

Воздушная тревога в Киеве продолжается много часов – еще с вечера 7 ноября. В течение ночи столице пытались угрожать вражеские беспилотники в несколько волн.

А под утро, после 5 часов 8 ноября, на Киев и Киевскую область враг направил ракеты, о чем сообщили Воздушные силы. По информации мониторинговых сообществ, речь идет об авиационных ракетах.

Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО,

– написали в ОВА.

Так же в городской военной администрации указали, что в Киеве работает ПВО, и напомнили, что следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ракет было по меньшей мере 3 штуки (или группы). Предполагают, что речь идет о Х-69.

Власти призвали ни в коем случае не делать фото- или видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

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