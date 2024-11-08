Про це повідомила Київська ОВА, пише 24 Канал. Ракети загрожують і області, і столиці.

Дивіться також Масована атака дронів на Одесу: пошкоджена школа, житлові будинки та газові труби

Ракетна атака на Київ 8 листопада: що сталося

Повітряна тривога у Києві триває багато годин – ще з вечора 7 листопада. Упродовж ночі столиці намагалися загрожувати ворожі безпілотники у кілька хвиль.

А під ранок, після 5 години 8 листопада, на Київ та Київську область ворог спрямував ракети, про що повідомили Повітряні сили. За інформацією моніторингових спільнот, мовиться про авіаційні ракети.

Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО,

– написали в ОВА.

Так само у міській військовій адміністрації вказали, що в Києві працює ППО, та нагадали, що слід перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Ракет було щонайменше 3 штуки (або групи). Припускають, що мовиться про Х-69.

Влада закликала у жодному разі не робити фото- чи відеофіксації роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Зверніть увагу: оперативно про тривоги, атаки "Шахедів", ракет та інші важливі повідомлення читайте у нашому телеграм-каналі.