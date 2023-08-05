Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал российские массовые ракетные обстрелы Украины. Своими мыслями он поделился в соцсетях.

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Что сказал Ким о россиянах

Виталий Ким назвал российских захватчиков одним словом.

Л*хи,

– написал он.

Глава Николаевской ОВА также отметил, что в прошлый раз захватчики не попали ни в одну из целей. По его мнению, во время атаки 5 августа россияне тоже зря потратили свои "Кинжалы".

Кроме этого, он отметил, что на его памяти не было еще ни разу мирных переговоров, которые бы не сопровождались ракетным ударом России.

Обратите внимание! 5 августа в Саудовской Аравии начался саммит. Около 40 стран, среди которых есть США и Китай, будут обсуждать в Джидде украинскую формулу мира. Россию на это мероприятие не пригласили.

Что известно о ракетных обстрелах Украины Россией