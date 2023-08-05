Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував російські масові ракетні обстріли України. Своїми думками він поділився в соцмережах.

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Що сказав Кім про росіян

Віталій Кім назвав російських загарбників одним словом.

Л*хи,

– написав він.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що минулого разу загарбники не влучили в жодну з цілей. На його думку, під час атаки 5 серпня росіяни теж даремно витратили свої "Кинджали".

Окрім цього він зауважив, що на його пам'яті не було ще жодного разу мирних переговорів, які б не супроводжувалися ракетним ударом Росії.

Зверніть увагу! 5 серпня у Саудівській Аравії почався саміт. Близько 40 країн, серед яких також є США та Китай, обговорюватимуть у Джидді українську формулу миру. Росію на цей захід не запросили.

Що відомо про ракетний обстріл України Росією