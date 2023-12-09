Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, какова ситуация в России с ракетами Х-101/Х-555. Ведь уже вечером 8 декабря российские захватчики снова нанесли ракетный удар. В этот раз били по Николаеву.

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Какая в России ситуация с ракетами Х-101/Х-555

Изготовление этих ракет никогда не прекращалось. Оно всегда было, но враг слишком много потратил, в частности – в прошлом отопительном сезоне. За полгода – более тысячи крылатых ракет,

– рассказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что говорится только о Х-101, Х-555, "Калибре". Все эти ракеты ВСУ уничтожали с помощью двух батарей NASAMS, одной IRIS-T, советских систем, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и мобильных огневых групп.

Юрий Игнат объяснил, что летом 2023 года Россия продолжала атаку крылатыми ракетами. В то же время осенью оккупанты фактически прекратили использование крылатых ракет воздушного базирования. То есть три месяца длилась пауза.

Уже ночью в пятницу, 8 декабря, враг применил Х-101, Х-555.

"Означает ли это, что они (россияне – 24 Канал) будут и дальше ими бить – увидим. Но у них нет столько, сколько было в прошлом году", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Россия нанесла ракетный удар по Украине