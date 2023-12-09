Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, яка ситуація в Росії з ракетами Х-101/Х-555. Адже вже ввечері 8 грудня російські загарбники знову завдали ракетного удару. Цього разу били по Миколаєву.

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Яка в Росії ситуація з ракетами Х-101/Х-555

Виготовлення цих ракет ніколи не припинялось. Воно завжди було, але ворог занадто багато витратив, зокрема – минулого опалювального сезону. За пів року – понад тисячу крилатих ракет,

– розповів Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що мовиться тільки про Х-101, Х-555, "Калібр". Всі ці ракети ЗСУ знищували з допомогою двох батарей NASAMS, однієї IRIS-T, радянських систем, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) та мобільних вогневих груп.

Юрій Ігнат пояснив, що влітку 2023 року Росія продовжувала атаки крилатими ракетами. Водночас восени окупанти фактично припинили використання крилатих ракет повітряного базування. Тобто три місяці тривала пауза.

Вже вночі проти п'ятниці, 8 грудня, ворог застосував Х-101, Х-555.

"Чи означає це, що вони (росіяни – 24 Канал) будуть й надалі ними бити – побачимо. Та в них немає стільки, скільки було минулого року", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

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