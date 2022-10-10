Из-за обстрелов россиян: в работе пунктов пропуска на западных границах Украины вероятны перебои

Россияне утром 10 октября нанесли массированный ракетный удар по столице и 14 регионам Украины. От прилетов, в частности, пострадали и западные области нашего государства.

Госпогранслужба предупредила о возможных перебоях в работе пунктов пропуска на границе Украины с ЕС и Молдовой в результате этих атак. В то же время, издание Reuters пишет, что два пункта пропуска на украинско-польской границе были временно обесточены.

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Вероятные перебои в работе пунктов пропуска на западных границах Украины

Как сообщили в ГНСУ, массированные вражеские удары и повреждения объектов критической инфраструктуры в западных регионах Украины 10 октября могут повлечь за собой перебои в работе пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.

В то же время, спикер польской пограничной службы Анна Михальская сообщила изданию Reuters, что утренние ракетные атаки россиян привели к обесточению двух пунктов пропуска с украинской стороны, однако поставки электроэнергии туда очень быстро возобновили. Она отметила, что речь идет о пропускных пунктах "Медика" и "Корчевой".

Польский чиновник также добавила, что оживление движения на границе Украины с Польшей на фоне массированных ракетных ударов россиян не было зафиксировано. Отметим, что ряд телеграм-каналов начали писать о якобы закрытии пунктов пропуска в результате обстрелов. Однако в ГНСУ эту информацию опровергли.

Пункты пропуска на границе максимально обеспечивают пассажиро-транспортное оформление,

– отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники также отметили, что все контрольные службы заботятся о комфорте и безопасности украинцев. Поэтому во время погранично-таможенного оформления могут применяться меры безопасности из-за воздушной тревоги.

Напомним, что страна-террорист Россия утром 10 октября выпустила по Украине не менее 84 крылатых ракет и 24 беспилотника. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 14:00, 56 из этих целей украинскому ПВО удалось сбить, из них 43 – непосредственно ракеты.

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