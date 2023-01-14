Ситуация достаточно напряженная, поскольку враг постоянно наращивает военное присутствие. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Идет тяжелая боевая работа

В частности, российские оккупанты наращивают присутствие в акватории Черного моря. В настоящее время корабельная группировка врага состоит из 5 ракетоносителей, которые имеют наготове 36 ракет типа "Калибр".

В настоящее время продолжается воздушная тревога и тяжелая боевая работа, поскольку на Украину осуществляется массированная ракетная атака,

– сообщила руководительница пресс-центра ОК "Юг".

В ОК "Юг" не сообщают, сколько ракет российских оккупантов уже удалось сбить Силам противовоздушной обороны. А именно потому, что работа продолжается и это может сориентировать врага.

Враг атакует критическую и гражданскую инфраструктуру

По словам Гуменюк, сегодня россияне запланировали себе очередную массированную ракетную атаку нашего государства. Захватчики атакуют гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

"Усилия (россиян – 24 Канал) направлены на гражданскую и критическую инфраструктуру. А также на психологическое напряжение и техногенное давление на мирное население", – рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг".