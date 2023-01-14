Ситуація є досить напруженою, оскільки ворог постійно нарощує військову присутність. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Триває важка бойова робота

Зокрема, російські окупанти нарощують присутність в акваторії Чорного моря. Наразі корабельне угрупування ворога складається з 5 ракетоносіїв, які мають напоготові 36 ракет типу "Калібр".

Наразі триває повітряна тривога та йде важка бойова робота, оскільки на Україну здійснюється масована ракетна атака,

– повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Наразі в ОК "Південь" не повідомляють, скільки ракет російських окупантів вже вдалося збити Силам протиповітряної оборони. А саме через те, що робота триває і це може зорієнтувати ворога.

Ворог атакує критичну та цивільну інфраструктуру

За словами Гуменюк, сьогодні росіяни запланували собі чергову масовану ракетну атаку нашої держави. Загарбники атакують цивільну та критичну інфраструктуру України.

"Зусилля (росіян – 24 Канал) спрямовані на цивільну та критичну інфраструктуру. А також на психологічне напруження та техногенний тиск на мирне населення", – розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь".