Просто таки накануне начала нового учебного года, 1 сентября в 20:50, захватчики атаковали центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах. В этом материале 24 Канал рассказывает, что известно о пострадавших.

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Пострадавшие во время атаки по Сумах

Сумской городской совет со ссылкой на заместителя мэра Станислава Полякова около 22:55 отметил, что госпитализированы четверо пострадавших в результате обстрела Сум.

Вскоре власти уточнили, что общее количество пострадавших составляет 13 человек:

4 человека в стационаре;

еще 4 – получили помощь на месте;

5 человек будут лечиться амбулаторно.

По предварительной информации, жертв нет,

– говорится в сообщении.

Журналистам Суспильного по состоянию на 22:52 известно о двух раненых детях в результате российского удара. Это 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

По оценкам властей, ориентировочно было повреждено до 400 окон в жилых домах. Специалисты ГСЧС и структурные подразделения городского совета оперативно начали работы по ликвидации последствий обстрела.

Пострадавших, которым негде ночевать, готовы принять:

школы № 7 и № 22;

садики № 22 и № 23;

ГУЗ "Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище":

ГПТУЗ "Сумской центр ПТО по дизайну и сфере услуг".

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Обратите внимание! Сумская ОВА акцентировала, что российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения. Образовательное здание, что было под прицелом врага, расположено среди жилого микрорайона города.