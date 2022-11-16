Бернс прибыл в столицу во вторник, 16 ноября. У него была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и его коллегами по разведке.
Важно Силы ПВО сбили 73 ракеты: последствия массированной ракетной атаки по Украине
Во время ракетного удара в Киеве находился директор ЦРУ
Как сообщил один из американских чиновников, во время ракетного удара Бернс находился в безопасности в посольстве США.
В Киеве Бернс "укрепил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", отметил чиновник.
Бернс также встретился со своими украинскими коллегами по разведке и обсудил предупреждение США, которое он сделал главе Службы внешней разведки России "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.
Что известно о ракетной атаке Украины 15 ноября
- Российские захватчики в течение 15 ноября выпустили по Украине 90 ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые.
- Также без света остались миллионы людей.
- Россия атаковала Киев. Четыре ракеты сбили силы ПВО. Мэр Виталий Кличко заявил о попадании в Печерском районе.
- В результате ракетного удара по Киеву погибла женщина. Ее тело обнаружили под развалинами дома, в которые попали россияне.
- Во Львове и области прогремели взрывы. В ОВА сообщили, что это отработали силы ПВО, однако есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.
- Из-за ракетного обстрела Кривого Рога в шахтах застряли 566 горняков. К счастью, всех работников удалось достать из-под земли.
- После ракетной атаки "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов.
- Кроме этого, польские СМИ сообщили, что 2 ракеты упали на территории Польши. В результате погибли люди.
- Президент Владимир Зеленский от имени всего украинского народа выразил соболезнования польскому народу.
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