Бернс прибув до столиці у вівторок, 16 листопада. У нього була запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським та його колегами з розвідки.
Важливо Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні
Під час ракетного удару в Києві перебував директор ЦРУ
Як повідомив один з американських чиновників, під час ракетного удару Бернс перебував у безпеці в посольстві США.
У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", зазначив чиновник.
Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.
Що відомо про ракетну атаку України 15 листопада
- Російські загарбники упродовж 15 листопада випустили по Україні 90 ракет. На жаль, є загиблі та поранені.
- Також без світла залишилися мільйони людей.
- Росія атакувала Київ. Чотири ракети збили сили ППО. Мер Віталій Кличко заявив про влучання в Печерському районі.
- Унаслідок ракетного удару по Києву загинула жінка. Її тіло знайшли під руїнами будинку, в яких влучили росіяни.
- У Львові та області прогриміли вибухи. В ОВА повідомили, що це відпрацювали сили ППО, однак є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
- Через ракетний обстріл Кривого Рогу у шахтах застряли 566 гірників. На щастя, усіх працівників вдалося дістати з-під землі.
- Після ракетної атаки Укрзалізниця попередила про затримку поїздів.
- Окрім цього, польські ЗМІ повідомили, що 2 ракети впали на території Польщі. Внаслідок цього загинули люди.
- Президент Володимир Зеленський від імені всього українського народу висловив співчуття польському народу.
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