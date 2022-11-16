Бернс прибув до столиці у вівторок, 16 листопада. У нього була запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським та його колегами з розвідки.

Важливо Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні

Під час ракетного удару в Києві перебував директор ЦРУ

Як повідомив один з американських чиновників, під час ракетного удару Бернс перебував у безпеці в посольстві США.

У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією", зазначив чиновник.

Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки і обговорив попередження США, яке він зробив голові Служби зовнішньої розвідки Росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.

Що відомо про ракетну атаку України 15 листопада

Варте уваги – Нові деталі про ракетний удар у центрі Києва: дивіться відео