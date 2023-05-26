Очередная атака Украины, "хлопок" в оккупированном Бердянске: хронология 457 дня войны

По состоянию на 26 мая в Украине длится 457-й день полномасштабного вторжения. Наши защитники и защитницы титаническими усилиями приближают победу Украины.

24 Канал рассказывает о важнейших событиях полномасштабной войны с Россией. Все, что произошло в этот день на передовой, в тылу или на международной арене – читайте дальше.

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За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25.Жители Краснодара сообщают об "атаке беспилотников". По словам очевидцев, в центре города прогремели по меньшей мере два мощных взрыва. Традиционно россияне заявили об "успешной работе ПВО", хотя на видео видно, что после взрыва в небо поднялось облако черного дыма.

Последствия работы российской ПВО: видео

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что над столицей удалось уничтожить все крылатые ракеты, запущенные врагом. Ими российские захватчики избивали из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.Во всех областях Украины завыли сирены. Мониторинговые группы сообщили о запуске крылатых ракет по территории Украины. Взрывы слышали жители Днепра, Киева и Черкасс.Москва подписала с Минском соглашения о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Однако, по данным ISW, для проведения такой операции необходимо, чтобы российское военное руководство имело доступ ко всем военным мощностям Беларуси. Собственно, это ставит режим диктатора Лукашенко под угрозу.

02:22 Российский доброволец с позывным "Цезарь" намекнул, что операция в Белгородской области будет продолжена в недалекой перспективе.

Мы пока остаемся в районе и выполняем боевые задания. По большому счету, операция еще не завершена. Завершена какая-то активная, яркая фаза, но есть над чем поработать. Будем продолжать,

– констатировал военный.

Литва объявила о пакете военной поддержки нашего государства. В нем будут боеприпасы, противодроновые комплексы, сухие пайки и важное военное оборудование.Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье прогремели мощные взрывы. Как пишут в сети, было "очень громко", после чего вспыхнул пожар, и в небе над городом невозможно было не заметить огромный столб дыма. Он был виден со всех уголков населенного пункта. Самое громкое дело было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода).