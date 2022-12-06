Угроза ракетных ударов сохраняется: сколько "Калибров" оккупанты держат в Черном море
Источник:Сергей Братчук
Корабли захватчиков в Черном море находятся в боевой готовности. В частности, известно о 2 ракетоносителях.
Об этом 6 декабря рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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"В Черном море – 15 вражеских кораблей, среди них – 2 ракетоносителя (надводный и подводный), 12 "калибров", – написал Братчук.
Возможны новые атаки
Информацию подтвердила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она сказала, что сейчас угроза рэкетных ударов.
Корабельная группировка немного уменьшилась, есть потребность зайти в пункты базирования, чтобы пополнить запасы. Однако все равно на дежурстве остались подводные и надводные ракетоносители. Это означает, что минимум 12 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовятся к применению. Не следует расслабляться, – подчеркнула спикер.
Гуменюк добавила, что враг атакует не только массированно – он наносит одиночные ракетные удары. Поэтому возможны атаки на объекты, где уже было попадание.
Предварительная масштабная атака: кратко
- Россия 5 декабря нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине. Всего выпустили около 70 ракет.
- Украинские силы ПВО сбили более 60 ракет. Оккупанты выпустили их из Каспийского и Черного морей и Ростовской области.
- К сожалению, в некоторых регионах было попадание по критической инфраструктуре. Президент Зеленский сообщил о 4 погибших людях.