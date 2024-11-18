Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова по результатам встречи с украинскими производителями ракетного вооружения.

Смотрите также В Белом доме объяснили решение разрешить Украине использовать ATACMS по России

Украина изготовила уже 100 ракет

Встреча с производителями ракетного вооружения прошла в понедельник, 18 ноября. На ней обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.

"13 апреля 2022 года ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва". Это стало историческим моментом и продемонстрировало силу нашего национального ракетного вооружения. Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет", – написал Рустем Умеров.

По его словам, Украина уже изготовила первые 100 ракет в 2024 году.

Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях,

– заявил министр обороны.

В то же время идет работа над разработкой новых ракет-пушек, в частности "Паляницы", которая стала результатом успешного сотрудничества государства и частного сектора. Также в этом направлении Украина сотрудничает с иностранными партнерами.